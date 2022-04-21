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首破千萬人…1076萬高校畢業生迎最難就業季 恐成「新貧族」

中國新聞組／北京21日電
中國預計今年有1076萬名高校畢業生投入勞動市場。圖為山西省太原市舉行的畢業生大型招聘會。（中新社）
中國預計今年有1076萬名高校畢業生投入勞動市場。圖為山西省太原市舉行的畢業生大型招聘會。（中新社）

中國今年夏天預計有1076萬名高校畢業生投入勞動市場，媒體稱為「最難就業季」；加上經濟不景氣，他們可能可能會變成中國新的「無產階級」和「新貧一族」。然而，準社會新鮮人認為，競爭對手眾多所帶來的影響，都還不如新冠疫情造成的產業衝擊來得大。

影音來源：YouTube

綜合每日經濟新聞、中國新聞週刊等報導，2022屆預計將有高校畢業生1076萬人，人數較去年增加167萬人，增幅18.37%。高校畢業生踏出校園後，選擇多為投考公務員、投考研究所或是投考事業單位編制。

2022年中國城鎮新增勞動力約1600萬人，創多年來新高，其中高校畢業生有1076萬人。報導指出，官方要達成2022年城鎮調查失業率在5.5%以內的目標恐有難度，「穩就業」務必要先穩住高校畢業生就業。

據中國教育部統計，2022屆高校畢業生規模預計1076萬人，規模創新高，這也是第一次突破千萬人。

中國人民大學就業研究所所長曾湘泉表示，2020年新冠病毒疫情爆發後，高校畢業生選擇「慢就業」比率上升，許多畢業生主動退出勞動力市場，或是落榜研究所後明年再考一次。研究生供給增加，就業也面臨困難，這些都會推高失業率。

「2022年可能是有史以來高校畢業生就業壓力最大的一年」，曾湘泉說，高校畢業生規模創歷史新高；外在卻有經濟增速下行壓力增大的情形，加上疫情、俄烏衝突等不確定性因素，勞動力市場供需矛盾增加帶來的壓力非常大。

中國預計今年有1076萬名高校畢業生投入勞動市場。此為示意圖。（新華社）
中國預計今年有1076萬名高校畢業生投入勞動市場。此為示意圖。（新華社）

每日經濟新聞報導，一名高校碩士畢業生說，就業環境不好還是想要先去工作，畢竟也25歲了，身邊約有6成到7成同學想要去國企或是考公務員。疫情下很多事情都往後延了，導致許多同學目前工作仍未有著落。

另一名高校碩士畢業生說，已經簽了網路大廠的契約，但是心裡很慌張，因為網路大廠從去年下半年開始到今年都在裁員。雖然網路大廠給的待遇和一些其他條件挺好的，仍會擔心未來裁員風險，最近也在面試一些國企試試看。

一名高校博士畢業生說，身邊同學有意願做博士後研究，或是去企業工作，從朋友、同學人脈獲知工作機會是最有效率的。雖然高校畢業生破千萬人，但是勞動力市場對於人力需求仍大，COVID-19疫情導致各行各業上游到下游出現癱瘓情況，反而是更要擔心的事情。

另據財新網報導，在找不到工作後，有不少畢業生回過頭去報考公務員，但考公務員也不見得會比較輕鬆。

台灣世新大學前國際事務處處長吳巨盟說，在2003年，中國公務員考試平均16個人搶一個位子，比率是16:1，但今年的比率是68:1，競爭十分激烈。靈活就業就是所謂的臨時派遣工或是短期契約工，整體福利並不佳，工作也相對不穩定，因此可能會變成中國新的「無產階級」和「新貧一族」。

中國預計今年有1076萬名高校畢業生投入勞動市場，由於大環境不佳，專家憂他們恐成...
中國預計今年有1076萬名高校畢業生投入勞動市場，由於大環境不佳，專家憂他們恐成「新貧族」。此為示意圖。（新華社）

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