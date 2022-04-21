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雙腿截肢靠手走 四川25歲小夥創業養家 網感動：太勵志

中國新聞組／北京21日電
四川涼山小夥楊阿洪遭遇車禍不幸雙腿截肢，他靠著兩個小矮凳重新站了起來。（取材自紅星新聞）
四川涼山小夥楊阿洪遭遇車禍不幸雙腿截肢，他靠著兩個小矮凳重新站了起來。（取材自紅星新聞）

四川涼山一位年輕的養豬戶的影片近日在網路上走紅，年僅25歲的楊阿洪因車禍失去雙腿，但他如今靠著兩個小矮凳重新「站」起來，還經營養豬事業。這段勵志的故事，很快在網路上成為佳話，網友稱他為「板凳小夥」。

紅星新聞報導，楊阿洪兩年前在福建打工時發生車禍，雙腿截肢。楊阿洪說，當時生活無法自理，完全靠年邁的父親照顧，他曾想過不如死了算了，但看到年邁的父母和兩個可愛的女兒，決定要重新振作起來。「我死了我女兒怎麽辦？我爸爸媽媽怎麽辦？沒有雙腿了，我可以靠手走」。

家住涼山州冕寧縣宏模鎮孜家村的楊阿洪，曾經嘗試安裝義肢來恢復生活，但家鄉的山路很多，用義肢走山路很不方便。於是他開始每天鍛鍊手臂，用兩個小板凳撐著前行，經過幾個月的訓練，楊阿洪終於可以靠著手或板凳行走。

如今，楊阿洪已經可以完全自理生活。「每天除了幫助家裡做家務、幹農活，還要照顧兩個女兒，每天要給她們做飯」，他說，他已經逐漸適應了現在的生活，感覺自己重新活了起來。

為了賺錢養家，楊阿洪也與合夥人開始經營養豬，並在網路上發布一些自拍影片，分享他的生活與故事，鏡頭裡總是帶著燦爛笑容的他，才一個月的時間就漲了上萬粉絲，也獲得媒體報導。粉絲與網友們都被他的精神感動，紛紛留言：「真是太勵志了」、「比有腿的人還厲害」。

楊阿洪表示，面對網友的稱讚，他覺得很高興，不再自卑、糾結和難過了。他希望通過網路向更多人推薦和售賣自家養的豬，能讓父母和孩子過得更好一些。「身體殘疾了，重要的是不要對自己和對生活失去信心」，他相信，通過自己雙手的努力，生活會愈來愈好。

四川涼山小夥楊阿洪，在影片裡總是帶著燦爛笑容。（取材自紅星新聞）
四川涼山小夥楊阿洪，在影片裡總是帶著燦爛笑容。（取材自紅星新聞）

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