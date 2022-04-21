北大學霸靠「捏麵人」火爆全網：非遺也可以很酷

郎佳子彧北京「麵人郎」第三代傳承人。（取材自羊城晚報）

還記得北京冬奧 上和國際奧委會主席巴赫一起捏麵人的帥氣小夥嗎？他叫郎佳子彧，是中國國家級非物質文化遺產北京「麵人郎」第三代傳承人。郎佳子彧說，「不僅巴赫主席喜歡冰墩墩麵人，還有許多國際友人都喜歡，我希望我們自己能先喜歡起來，而不是等老外點讚後，我們再去說好。」

揚子晚報報導，郎佳子彧1995年出生，是北京大學藝術學院藝術理論專業碩士。他說，自己三四歲的時候就開始和父親學習捏麵人，「捏了幾百個麵人之後，我就悟出了一些門道，捏麵人前要先在腦海裡構思好形狀，複雜的還要畫下來，然後再捏。簡單來說就是謀定而後動，和許多藝術創作是一個道理。」

北京冬奧期間，北京人民大會堂東展廳共設6個非遺展台，「麵人郎」是其中一個。前段時間，摩納哥親王阿爾貝二世在北京人民大會堂體驗麵塑製作時想要一對「冰墩墩」的短視頻火了，給阿爾貝二世製作冰墩墩麵人的，正是郎佳子彧。

郎佳子彧說，大眾對傳統文化師有「刻板印象」，一個是文化水平不高，另一個年齡比較大。「有時候我去參加活動，別人見到我會認為我是助理，還問我郎佳子彧在哪。」子彧解釋，一般受邀參加活動的非遺人士最年輕的也有40多歲了，主要年齡集中在50到60歲，「這也反映了一個問題，就是傳統行業對年輕人的吸引是不足的。」

在郎佳子彧看來，傳統行業的「守舊」和「創新」不應該是對立，傳統行業人首先應該非常了解自己的行業，再熟練掌握，「包括對材質的掌握，包括對過往作品的美學以及體驗的掌握，這些都是非常重要的。」郎佳子彧說，打好基礎後，再去想辦法和時代產生關聯，傳統項目一般都經過幾代人的積累，形成了自己的風格，但好的作品一定要能和這個時代的人產生共鳴。

作為傳統文化人，郎佳子彧的麵人作品中，加入了許多流行元素，他積極推廣自己的作品，例如在快手平台上，他擁有近90萬粉絲。

郎佳子彧還參加過一些綜藝節目，例如「最強大腦」。郎佳子彧說，參加這類綜藝節目也了自己一定的積累，比如切身體會到了人外有人，天外有天，還有就是行行出狀元。

在他看來，新時代的非遺傳承，需要把傳統文化和目前的主流文化相融、把本土文化和青年文化融合，讓年輕人感到非遺是一件很酷的事情。