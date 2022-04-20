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台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

這首台灣37年前的歌曲 正鼓舞2500萬疫情中的上海民眾

記者林則宏／綜合報導
上海39位鋼琴家透過網路共同演奏《明天會更好》，鼓勵仍在艱苦抗疫中的上海市民。（取材自上觀新聞）
上海39位鋼琴家透過網路共同演奏《明天會更好》，鼓勵仍在艱苦抗疫中的上海市民。（取材自上觀新聞）

由台灣音樂人於1985年推出的公益單曲《明天會更好》，如今正鼓勵著艱苦抗疫中的2500萬上海市民。據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，上海39位鋼琴家、鋼琴教師、鋼琴新秀、音樂媒體人近日透過網路連結共同演奏《明天會更好》，希望能向仍處於疫情之中的上海市民傳遞希望。

報導稱，這場活動是由「極音樂廳」創始人馮頁、上海音樂學院附中鋼琴科教授唐瑾、上海愛樂樂團駐團鋼琴家李小倩、上海師範大學特聘教授王魯共同發起，很快就得到眾人響應，並在三天內收集到所有演奏素材，並完成剪輯製作。

李小倩說，「我們沒有選晦澀的曲子，而是選了這樣一首大家都能產生共鳴的曲子。沒有炫技，可能鋼琴音也不那麼準，錄音效果也不太好，但大家都希望能通過此刻的琴聲送出一點愛和光，讓聽到的人在這一刻得到一點撫慰，這也許更接近音樂的真諦。」

《上觀新聞》指出，這39位演奏者中，居家時間最短的已有10多天，最長的更已超過40天。「願我們能在音樂中回歸寧靜，並相信，明天會更好」，李小倩說，等到解封那一天，她最想做的事，就是去聽場現場音樂會，帶孩子去公園放風箏。「那些原本習以為常的一切，都會變得更珍貴。」

上海19日又新增2494例新冠肺炎本土確診病例、1萬6407例本土無症狀感染者，目前仍有1187.8萬名居住在「封控區」內的上海市民必須嚴格落實居家隔離。

不過，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝在20日上午的記者會上表示，上海疫情近幾天已呈現下降趨勢，單日新增報告100例以上的街鎮連續3天降低，社區擴散得到有效遏制。其中，奉賢、金山和崇明等三區疫情持續處於低位，金山區和崇明區首日達到「社會面清零」目標。

《明天會更好》是台灣華語流行樂壇最成功的公益單曲之一，迄今依然在華語世界被廣泛傳唱。

疫情 新冠肺炎

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