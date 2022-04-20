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援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援滬護士與父母同在一方艙 互瞞平安 背後有洋蔥…

中國新聞組／北京20日電

南京一名護士佳英（化名）是援滬醫療隊的成員，為了不讓父母擔心，一直隱瞞在上海抗疫前線；而在上海打工的兩老也因測呈陽性，先後到方艙治療，他們也瞞騙佳英，直到母親突發腹痛，每天互相報平安的一家三口，才知道都在同一個方艙醫院。

「女兒，怕你擔心沒說，爸媽確診了，現在在上海臨港方艙。」「爸爸媽媽別怕，怕你們擔心我也沒說，我來方艙支援了。」這幾天，這段感染新冠的父母與援滬女兒的對話，讓很多網友動容。

身為南京醫科大學第二附屬醫院護士的佳英，為了讓謊言更「逼真」，明明身在上海，卻裝作在南京，和爸媽談說南京的天氣如何、上班遇到的趣聞。

在電話中，佳英的父母從來都是報平安，對女兒噓寒問暖，從來不提及他們的身體狀況。直到5日，佳英母親依舊像往常一樣報平安，但長期接觸病患的佳英察覺有不妥，她聽出母親說話聲音虛弱。

在佳英連番追問下，父母終於道出真相。原來兩老的核酸檢測結果先後顯示陽性，母親在11日入住臨港方艙醫院，父親則是15日入住，目前正接受隔離治療。為了不讓佳英擔心，兩老原打算等身體恢復健康，平安出院後再告知女兒，誰知一家三口竟都在同一家方艙醫院。

上海浦東臨港方艙醫院有1萬3000張床位，江蘇醫療隊負責其中8個區域的7000張床位，佳英的父母不在她所在醫院管理的區域，所以一直沒能相遇。

佳英的母親在醫院接受治療。（取材自央視網）
佳英的母親在醫院接受治療。（取材自央視網）

4月16日早上，在多方協調下，佳英來到父親所在病區探望，父女終於以一種特殊的方式見面了，「我想和爸媽說的是，不要害怕，你們在方艙，女兒也在這裏」。

佳英的母親則由於嘔吐嚴重，腹痛加劇，被轉院送至華山醫院治療，目前病情平穩。

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