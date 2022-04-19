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上海仍有1188萬人被禁足在家 染疫者近2成逾60歲

記者林則宏／綜合報導
上海目前仍有1,187.8萬人因居住的社區被畫定為「封控區」，被要求繼續遵守「足不出戶」的防疫規定。（Getty Images）
上海目前仍有1,187.8萬人因居住的社區被畫定為「封控區」，被要求繼續遵守「足不出戶」的防疫規定。（Getty Images）

上海執行嚴格的防疫措施已逾三周，但19日新增新冠感染仍將近1.9萬例，而且目前還有1187.8萬人因居住的社區被畫定為「風控區」，被要求繼續遵守「足不出戶」等居家隔離規定，約占上海人口的47.5%。

在20日上午舉行的疫情防控記者會中，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，根據階段性篩查結果，目前上海劃定的「封控區」有1萬6650個，涉及1187.8萬人，比之前首次畫定減少400多萬人；「管控區」1萬3304個，涉及448萬人；「防範區」2萬8075個，涉及785.6萬人。

吳乾渝稱，「封控區」將嚴格落實居家隔離，做好環境消毒、通風等。對因就醫等確需外出人員，須報告社區後，安排專人專車，全程做好個人防護，實行閉環管理。

「管控區」實施7天居家健康監測，「人不出小區或單位」，嚴禁聚集、錯峰取物。對因就醫等確需外出的人員，須報告社區。所有出入人員落實查證、驗碼、測溫、登記。

「防範區」的居民可在行政區域內適當活動，但要嚴格限制人員聚集，嚴格落實進入室內公共場所預約錯峰、測溫、掃碼、戴口罩等措施。

吳乾渝強調，上海要堅持「動態清零」總方針不動搖，全面攻堅「社會面清零」目標。

上海市疾控中心副主任孫曉冬在同場記者會則表示，截至目前，上海這波疫情累計陽性感染者中，60歲及以上老年人占比19%，其中，80歲及以上老年人占比2%。國內外的研究也顯示，老年群體是新冠病毒的易感人群，若遭感染也非常容易傳給他人。

孫曉冬因此建議年長者非必要不外出，不去人群聚集場所，即便解封後也要盡可能做到上述這點。若要外出，一定要規範佩戴口罩，口罩不要重複使用。回家後要洗手，換鞋、做好相應物品的消毒。

此外，還要注意居家環境清潔，多開窗通風，保持室內清潔衛生。收到快遞後，先在室外用酒精濕紙巾或含氯消毒液擦拭消毒，再放在通風處靜置半小時。同時注意營養均衡，補充適量的蛋白質、維生素，多喝水，並可用水或鹽水適當漱口，保持口鼻濕潤。

孫曉冬說，目前，上海60歲及以上老年人群疫苗接種率約62%，加強免疫接種率38%，接種率還是偏低。根據國內外研究，疫苗對於預防重症、危重症乃至死亡的效力非常明顯。因此他再次呼籲，符合條件的老年人，應盡快接種疫苗，已完成全程接種滿六個月也要盡快接種加強劑次。

口罩 疫苗 疫情

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