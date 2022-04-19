嚮往「不用被任意隔離的地方」 上海移民諮詢暴增

金融時報報導，目前上海移民諮詢業務暴增，有能力離開的中產階級希望能夠到一個不用被任意隔離的地方。（中新社）

上海封控自3月底以來期程已達三周，然而其中物資採買、外送、物流、緊急就醫等各項問題層出不窮，外媒報導，上海移民 諮詢在此期間爆增，顯示有能力離開的富人正打算「用腳投票 」。

英媒「金融時報」（FT）4月17日報導指出，採訪十多家移民諮詢公司的說法顯示，在Omicron病毒爆發導致上海當局實施了嚴格的限制之後，本月的幫助請求急劇增加。報導並提到，在中國社交媒體微信上「移民」相關關鍵詞搜索量也飆升，自4月初以來，數量增長了近7倍。

上海封城後，移民諮詢大幅增加。報導提到，光是4月16日，位於上海的移民服務公司QWOS即接到了200多個諮詢請求，該公司人士表示，「在過去的幾周裡，因諮詢人數太多，以致於無法及時答覆」。此外四川成都的移民公司也表示「諮詢的顧客太多，每天要工作12小時」，負責人Lucy Wang還稱「我已經好幾個月沒有這麼忙了」。

受訪者38歲的上海營銷研究員Jane Wang表示，「我從來沒有想過要在家裡待很多天，吃不飽」，她在封控期間聯繫QWOS，「我想住在一個地方，不用擔心被任意隔離」。

該報導並訪問駐上海的移民諮詢顧問James Chen，他認為「當局正在讓人們犧牲他們的基本需求來對抗一種比季節性流感更嚴重的疾病」、「我們的客戶選擇用腳投票」。

至於要去哪裡？報導指，由於與北京 的關係惡化，美國和加拿大等長期受青睞的目的地已對移民失去了一些吸引力，「新加坡和愛爾蘭等與北京關係較好的國家越來越受歡迎」。