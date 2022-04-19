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可樂比雞蛋更是必需品？上海團購群冒奇妙現象

中國新聞組／北京19日電
團購翻車的水餃。(取材自新民周刊)
團購翻車的水餃。(取材自新民周刊)

上海封城多日，許多居民多靠團購補充糧食與生活必需品，不過團購群裡也出現有趣爭辯，團可樂的人跟團雞蛋的人理論到底什麼才是生活必需品。在可樂群的人看來，「快樂肥宅水」就是生活中的必需品，但雞蛋群裡的團友卻規勸不要團不必要的物品，甚至還因為規勸無果憤而退群。

團購群裡的對話。(取材自新民周刊)
團購群裡的對話。(取材自新民周刊)

新民周刊報導，一名年過半百才開始「滬漂」的律師事務所律師，述說被困在上海小區的團購經歷，稱自己從菜湯泡飯到冰箱塞滿，並在跟團期間遇上各類奇葩事蹟。

這名律師表示，自己平常基本不做飯，政府說4月1日開始封控，4月5日解封，就按照這個通知準備4天的食材，到超市買了點米，然後買了一板雞蛋、一些肉，還有點蔬菜。4月3日，政府給小區發放了第一次的蔬菜包。他的合租戶拿到了一份，分到了西藍花、黃瓜、青菜和胡蘿蔔，又湊合過了三、四天。後來，看著日漸稀少的儲備糧食，基本上就是在用菜湯泡飯。

4月10日，他再次收到了政府的蔬菜包，有三個土豆、三個番茄、兩根黃瓜、兩根西葫蘆外加四個橙子。兩家人分了分，我又湊合了兩天。直到4月12日，一開冰箱除了兩個雞蛋，冰箱裡啥也沒有，米也見底了。

所幸，這名律師的房東告訴他有業主們自發組建的業主群，裡面有很多團購信息。一進群，他就發出了除了母嬰用品，啥團我都跟的「賣慘」信息，一個小時之後，自己的冰箱就被鄰居的愛心投餵給塞爆。之後他就幾乎參加所有知道的團購。

沒想到，這名律師團著團著就見證了翻車。第一次翻車是水餃群。一位團主說能夠搞到品牌水餃，25元一件，一袋5斤重，125元。瞬間，100多人團了。哪知道收到的是三無產品，團友一看才發現，這不就是抖音上賣17.5元一袋的速凍水餃？

他還提到，另一次翻車挺有意思。團可樂的人跟團雞蛋的人理論，到底什麼才是生活必需品。在他們看來，「快樂肥宅水」就是生活中的必需品，尤其是在這種足不出戶的特殊時刻，更需要快樂水來控制靈魂對自由的渴望。

雞蛋群裡一直有熱心團友規勸眾人非常時期降低一下生活品質，不要團不必要的物品。結果規勸無果，憤而退群。

雞蛋 蔬菜 封城

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