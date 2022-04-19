「印錢生娃」經濟學者任澤平 轉戰知識付費

任澤平曾發表「印錢生娃」的言論。（取材自新京報）

曾發表「印錢生娃」言論，遭禁言的知名網紅經濟學者任澤平，18日在個人微信 發布文章，表示「有一個夢，傳播真正有用的知識。」

澎湃新聞報導，在文章中，任澤平寫道：「正式官宣：我有一個夢，傳播真正有用的知識，而不是焦慮；傳播系統專業的經濟學，而不是碎片化的噪音；從『5000點不是夢』到『新基建』，讓知識改變命運，讓知識創造價值。在力所能及的範圍，為改革鼓呼，為民生發聲，做有溫度的人，擁有有趣的靈魂。為研究正名，不以研究之名。讓世界更美好！」

隨後，他以「43歲隨感：正心誠意，本立道生」為題，回顧了自己過往經歷。

值得一提的是，在個人簡介中，任澤平表示先後擔任國務院發展研究中心宏觀部研究室副主任，國泰君安證券 研究所董事總經理、首席宏觀分析師，方正證券首席經濟學者、研究所聯席所長等，並未提及曾任東吳證券首席經濟學者。

公開資料顯示，任澤平是清華大學經濟管理學院博士後、中國人民大學經濟學博士，早年曾任國務院發展研究中心宏觀部研究室副主任；2014年5月加盟國泰君安宏觀團隊；2016年6月入職方正證券。

2017年年底，任澤平以驚人高薪跳槽恒大，擔任恒大集團 首席經濟學者兼恒大經濟研究院院長，引發輿論關注；2021年3月，任澤平回歸證券業擔任東吳證券首席經濟學者的消息也曾轟動一時。

今年2月，中國證券業協會下發「關於加強行業機構首席經濟學者自律管理的通知」，明確規定基金公司、證券公司等金融機構應審慎聘任首席經濟學者，且首席經濟學者應為公司正式員工，自覺接受協會的自律管理，對外發布研究觀點須符合「發布證券研究報告執業規範」的規定等。

證券時報報導，自中證協新規執行後，任澤平已不再擔任東吳證券特邀首席經濟學者。

4月13日晚，任澤平在微信視頻號直播中，悄然抹去了「東吳證券特邀首席經濟學者」的頭銜，轉而以「著名經濟學者、中國證券分析大滿貫冠軍、實戰派經濟學者」等標籤亮相。

從個人微博和微信發布的內容來看，任澤平已經走起了知識付費的道路。無論是直播還是推送，最大的目的都在於推銷財經課程和VIP會員。

兩天後，任澤平發布微博稱：「各位媒體朋友，不用問了，統一回覆：已轉型情感博主，雞湯作家。拿走，隨喜。」