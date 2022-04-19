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不滿父母逼婚 湖北女「逃婚4年」寧睡墓園不回家

中國新聞組／北京19日電
魯女逃家四年後被發現在墓園遊蕩。（取材自瀟湘晨報）
魯女逃家四年後被發現在墓園遊蕩。（取材自瀟湘晨報）

中國湖北一名31歲女子，因不滿父母單方面決定婚事憤而離家出走，父親在這四年期間不斷尋找女兒的下落。直到近日，女子才被發現在廣東東莞市墓園遊蕩且精神恍惚，女子父親看到逃家多年的女兒忍不住痛哭。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，來自湖北農村的魯姓女子，四年前在家人的安排下與鄰村的男子訂婚，並收了8萬元彩禮，舉辦了結婚宴。但魯女不願意與相親對象結婚同房，想要退婚。魯女的父母對此表示，若她選擇退婚的話，之後將很難再找到對象，故拒絕了她的請求。

魯女逃家四年後被發現在墓園遊蕩。（取材自瀟湘晨報）
魯女逃家四年後被發現在墓園遊蕩。（取材自瀟湘晨報）

魯女和父母冷戰許久，父母竟擅自決定與對方家人談好婚事，但在婚禮後的第三天，魯女不願意去男方家庭生活，家人多次勸說，魯女一氣之下決定離家出走，一逃就是四年。

父母在把所有魯女可能去的地方找遍、開出10萬元人民幣的懸賞金後，仍沒有找到其身影。

據報導，魯女這幾年一直在外打工，到達廣東東莞市墳場已經十多天了，全身髒兮兮、精神也有些恍惚，平時就居住在墳場的小房間裡，吃一些貢品和撿來的食物度日。為何從打工者淪落至此，魯女卻沒有多說。

魯女逃家四年，父女終於重逢，魯女雖淚流滿面但沒叫過對方一聲爸爸，魯爸則說自己會好好對待女兒，「同樣錯誤不會再犯第2次」。至於懸賞的部分，確認魯女身分的志工及其單位已拒絕魯爸的報酬。

魯女逃家四年後被發現在墓園遊蕩。（取材自瀟湘晨報）
魯女逃家四年後被發現在墓園遊蕩。（取材自瀟湘晨報）

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