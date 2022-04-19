6袋泡麵+20顆蛋 上海跑腿小哥竟收900元被捕
近日，網傳上海跑腿小哥為居民購買6袋泡麵、20個雞蛋收900元人民幣(約141美元)，引發廣泛關注。上海市公安局18日表示，該跑腿小哥涉嫌非法經營，已被採取刑事強制措施。
來源：YouTube
極目新聞報導，據現場視頻顯示，一位跑腿小哥幫封控隔離的居民代購6桶泡麵和20個雞蛋，報價說代買費是570元，這位小哥還要加價330元的跑腿費。女子見狀便提出查看小票，跑腿小哥堅稱沒有。下單顧客認可330元跑腿費，但覺得570元代買費高得離譜，所以選擇報警。
上海市公安局18日表示，經上海市公安局經偵總隊會同長寧公安分局調查，近日家住長寧區的朱女士通過某平台求購了一批價值270元左右的民生物資。外賣騎手趙某接單後，按照朱女士的訂單前往超市購齊商品，並向朱女士索要了330元的跑腿費。而當趙某將物資送到朱女士居住小區的門口時，卻拒絕向對方出示購物憑證，並臨時坐地起價，稱所購物品需支付577元的費用。換句話說，朱女士需要支付共計900元的費用，才能拿到趙某代購的價值270元的物品。
警方表示，朱女士認為自己已經支付了「跑腿費」，應按商品實際價格支付貨款。雙方經過長時間溝通無果，最終一旁的志願者為朱女士撥打了110報警電話。屬地派出所民警到場後，要求趙某將訂單取消，同時依法將趙某傳喚至屬地派出所。
到所後，長寧警方對趙某過往訂單開展調查，在市公安局經偵總隊指導下，進一步查明外賣騎手趙某4月以來，通過平台接單、小區蹲點、朋友介紹等方式接單，在為客戶代買、配送蔬菜、水果等商品的過程中，不僅私下聯繫客戶提高跑腿費，還在將代購物資送抵目的地後，現場惡意加價，非法牟利2萬餘元。目前，犯罪嫌疑人趙某因涉嫌非法經營罪已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
警方表示，上海警方針對外賣騎手利用疫情趁機哄抬物價牟利的違法犯罪行為保持「零容忍」，將緊密會同有關部門，嚴厲打擊，全力維護本市市場秩序和民生安全。
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