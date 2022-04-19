我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

6袋泡麵+20顆蛋 上海跑腿小哥竟收900元被捕

中國新聞組／北京19日電
上海跑腿小哥為居民購買6袋泡麵、20個雞蛋收900元，被採取刑事強制措施。(取材自極目新聞)
上海跑腿小哥為居民購買6袋泡麵、20個雞蛋收900元，被採取刑事強制措施。(取材自極目新聞)

近日，網傳上海跑腿小哥為居民購買6袋泡麵、20個雞蛋收900元人民幣(約141美元)，引發廣泛關注。上海市公安局18日表示，該跑腿小哥涉嫌非法經營，已被採取刑事強制措施。

來源：YouTube

極目新聞報導，據現場視頻顯示，一位跑腿小哥幫封控隔離的居民代購6桶泡麵和20個雞蛋，報價說代買費是570元，這位小哥還要加價330元的跑腿費。女子見狀便提出查看小票，跑腿小哥堅稱沒有。下單顧客認可330元跑腿費，但覺得570元代買費高得離譜，所以選擇報警。

上海市公安局18日表示，經上海市公安局經偵總隊會同長寧公安分局調查，近日家住長寧區的朱女士通過某平台求購了一批價值270元左右的民生物資。外賣騎手趙某接單後，按照朱女士的訂單前往超市購齊商品，並向朱女士索要了330元的跑腿費。而當趙某將物資送到朱女士居住小區的門口時，卻拒絕向對方出示購物憑證，並臨時坐地起價，稱所購物品需支付577元的費用。換句話說，朱女士需要支付共計900元的費用，才能拿到趙某代購的價值270元的物品。

警方表示，朱女士認為自己已經支付了「跑腿費」，應按商品實際價格支付貨款。雙方經過長時間溝通無果，最終一旁的志願者為朱女士撥打了110報警電話。屬地派出所民警到場後，要求趙某將訂單取消，同時依法將趙某傳喚至屬地派出所。

到所後，長寧警方對趙某過往訂單開展調查，在市公安局經偵總隊指導下，進一步查明外賣騎手趙某4月以來，通過平台接單、小區蹲點、朋友介紹等方式接單，在為客戶代買、配送蔬菜、水果等商品的過程中，不僅私下聯繫客戶提高跑腿費，還在將代購物資送抵目的地後，現場惡意加價，非法牟利2萬餘元。目前，犯罪嫌疑人趙某因涉嫌非法經營罪已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方表示，上海警方針對外賣騎手利用疫情趁機哄抬物價牟利的違法犯罪行為保持「零容忍」，將緊密會同有關部門，嚴厲打擊，全力維護本市市場秩序和民生安全。

上海跑腿小哥為居民購買6袋泡麵、20個雞蛋收900元，被採取刑事強制措施。(取材...
上海跑腿小哥為居民購買6袋泡麵、20個雞蛋收900元，被採取刑事強制措施。(取材自極目新聞)

公安 雞蛋 疫情

上一則

港確診雖降 復活節假期後恐現小反彈

下一則

東奧摘金後…港劍手張家朗登世界第1

延伸閱讀

上海再增7例染疫亡 新增本土確診逾2萬例

上海再增7例染疫亡 新增本土確診逾2萬例
洛男參加自行車公益活動被撞死 肇事司機逃逸現被捕

洛男參加自行車公益活動被撞死 肇事司機逃逸現被捕
專家：上海3例死亡個案是警醒 老人打疫苗比率低

專家：上海3例死亡個案是警醒 老人打疫苗比率低
上海18日起對封控區居民每天1次核酸檢測

上海18日起對封控區居民每天1次核酸檢測

熱門新聞

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
歐新社

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

2022-04-11 22:50

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍