6袋泡麵+20顆蛋 上海跑腿小哥竟收900元被捕

上海跑腿小哥為居民購買6袋泡麵、20個雞蛋收900元，被採取刑事強制措施。(取材自極目新聞)

近日，網傳上海跑腿小哥為居民購買6袋泡麵、20個雞蛋 收900元人民幣(約141美元)，引發廣泛關注。上海市公安 局18日表示，該跑腿小哥涉嫌非法經營，已被採取刑事強制措施。

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極目新聞報導，據現場視頻顯示，一位跑腿小哥幫封控隔離的居民代購6桶泡麵和20個雞蛋，報價說代買費是570元，這位小哥還要加價330元的跑腿費。女子見狀便提出查看小票，跑腿小哥堅稱沒有。下單顧客認可330元跑腿費，但覺得570元代買費高得離譜，所以選擇報警。

上海市公安局18日表示，經上海市公安局經偵總隊會同長寧公安分局調查，近日家住長寧區的朱女士通過某平台求購了一批價值270元左右的民生物資。外賣騎手趙某接單後，按照朱女士的訂單前往超市購齊商品，並向朱女士索要了330元的跑腿費。而當趙某將物資送到朱女士居住小區的門口時，卻拒絕向對方出示購物憑證，並臨時坐地起價，稱所購物品需支付577元的費用。換句話說，朱女士需要支付共計900元的費用，才能拿到趙某代購的價值270元的物品。

警方表示，朱女士認為自己已經支付了「跑腿費」，應按商品實際價格支付貨款。雙方經過長時間溝通無果，最終一旁的志願者為朱女士撥打了110報警電話。屬地派出所民警到場後，要求趙某將訂單取消，同時依法將趙某傳喚至屬地派出所。

到所後，長寧警方對趙某過往訂單開展調查，在市公安局經偵總隊指導下，進一步查明外賣騎手趙某4月以來，通過平台接單、小區蹲點、朋友介紹等方式接單，在為客戶代買、配送蔬菜、水果等商品的過程中，不僅私下聯繫客戶提高跑腿費，還在將代購物資送抵目的地後，現場惡意加價，非法牟利2萬餘元。目前，犯罪嫌疑人趙某因涉嫌非法經營罪已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方表示，上海警方針對外賣騎手利用疫情 趁機哄抬物價牟利的違法犯罪行為保持「零容忍」，將緊密會同有關部門，嚴厲打擊，全力維護本市市場秩序和民生安全。