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遼寧捐贈上海物資被扔進垃圾桶？官：已腐壞 別誤會

中國新聞組／北京19日電
網民發布抖音稱，「遼寧捐贈上海的物資被浪費，扔進垃圾桶」。(視頻截圖)
網民發布抖音稱，「遼寧捐贈上海的物資被浪費，扔進垃圾桶」。(視頻截圖)

上海疫情延燒，各省大量醫護人力馳援，一車又一車的蔬果物資拉進上海。但網傳視頻卻曝出大量快遞包裝的蔬菜被剷入垃圾車，還有來自遼寧捐贈的物資被扔進了垃圾桶，引發了浪費愛心物資的批評。對此，南橋鎮政府回應扔進垃圾桶的是腐壞的蔬菜，但使用了原包裝塑料袋，才致居民產生誤會。

來源：YouTube

這則「遼寧捐贈上海的物資被浪費，扔進垃圾桶」的抖音影片16日受到廣泛關注，上海奉賢區南橋鎮政府18日回應，確認14日收到遼寧省捐贈的物資80份，此批物資用於分發給轄區內低保、重殘、重點優撫對象等困難家庭。

為確保能將新鮮的蔬菜送到居民手中，鎮政府安排志願者整理蔬菜禮包，發現由於經過長時間的運輸顛簸，部分蔬菜已腐爛，便將已經發芽的土豆、擠碎的番茄、腐爛的黃瓜和包菜等蔬菜挑揀出來處理。

志願者將整理好的蔬菜全部分發給了困難家庭，腐壞的蔬菜則扔進垃圾桶處理。由於在整理腐壞蔬菜時，使用的是原包裝塑料袋，且處理方式不太妥當，導致居民產生誤會，對此鎮政府深表歉意。

另外，4月17日，網絡流傳的一段視頻顯示，一處庫房中散落著大量帶有快遞包裝的蔬菜，陸續被剷入垃圾車中。由於視頻中出現了滬牌貨車，有網民認為發生在上海。

對此，捐贈方江蘇大豐倉農業集團綜合處趙女士回應稱，從江蘇鹽城運到上海的時間比較長，前段時間溫度又高，導致蔬菜腐爛在箱子裡面，因此集團立馬將這批蔬菜召回，然後與大豐區城管局申請無害化處理。

視頻中的滬牌貨車，是因為運往上海的蔬菜只能是滬牌卡車來回，外地的車進不了上海。鹽城市大豐區城管局辦公室工作人員也確認，因為運輸途中部分車輛沒來得及送達，導致蔬菜中途腐壞。回來後交由他們進行無害化處理。

不少網民看視頻時感到蔬菜表面似乎沒有明顯腐爛特徵，趙女士解釋：「梗已經爛了，視頻上看到的和肉眼看的有一定誤差。我們總不能把腐爛的蔬菜賣給市民或送給市民。」

蔬菜 疫情 抖音

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