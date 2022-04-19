缺食物？「剩菜」別扔 上海製作哏圖要市民學種菜

為謀生存，上海台聯教導封控在家的市民如何自己種菜吃菜維生。（取材自上海台聯）

上海居民現在水深火熱中，每天為了三餐絞盡腦汁，上海官方遂在微信 發布哏圖，教導被封控在家無法出門的市民如何自己種菜、吃菜維生。不少網友看了認為有創意，但也有人頓時無語，臉上三條線。

這篇由上海市台聯發布的「疫情 期間，有些綠葉菜改造一下還能重生」哏圖，要大家別急著扔「剩菜」，只要取其根葉，種在水裡，再等個十天、一個月，就能食用了。

這篇圖文並茂的哏圖選擇了香葱、大蒜、香菜、生菜、芹菜、窩筍等六種常見菜品，要大家別丟葉子，它們的葉子可吃、可重新長出來。

內文稱，一夜之間，綠葉菜成為今春滬上頂流「奢侈品」。一些上海市民花瓶裡已不再插滿鮮花，礦泉水瓶裡也不再盛滿礦泉水，取而代之的則是一棵棵綠葉菜，不要猶豫了，吃剩的菜也是寶，趕緊來「改造」它們吧！

香蔥：把根留住

選擇帶鬚根的小蔥，留下小蔥根部三至五公分的蔥白，浸入水中，放在光線充足的地方，每天換一次水。香蔥長到一周、葉子大約15公分時就可以切下食用了。吃的時候記得剪掉蔥白以上的部分，保證小蔥「生生不息」。

大蒜：發芽可再生

如果存放的大蒜已經發芽，可以直接放在盛水的玻璃盤裡，就能長成蒜苗。蒜苗一般在十天後開始瘋狂生長，長到十公分就可以採摘食用了。

香菜：根部種植很方便

香菜的食用量小，一般種上一盆就能滿一家人的食用，它可以用種子種植，也可以用菜根種植，若是想快點採收，用香菜根則是不錯的選擇。把香菜的根部放入水中，當根部長得足夠長，就可以栽種到花盆中。保持充足的光線，一個月後就能收穫。

生菜：避免陽光直射

把生菜的食用部分切掉留下水培根部，長度三至五公分。放入小容器中，注水高度蓋住根部即可（一公分)。要注意的是，生菜要避免陽光直射，勤換水。根部或最外層葉子如有腐爛跡象需要及時扒掉，一至三天就能發芽，十天左右可以吃到白己種的小生菜。

芹菜：葉子也是寶

芹菜不是綠葉蔬菜，主要食用的部分是嫩莖。很多人吃芹菜時，習慣把葉子丟棄，實在有點可惜。其實芹菜葉的營養價值比芹菜莖更高。除炒製外，榨芹菜汁或和麵做麵食都是很好的吃法。

窩筍：葉子焯水可入菜

以前食物充足的時候，盡可以吃窩筍的杆子，現在特殊時刻，千萬不要把窩筍葉子當廚餘給扔了，它也是一道菜。把窩筍葉洗乾淨，焯水，去除苦味，切成小丁，和米飯一塊下鍋。

網友看完後，有的人認為上海台聯頗具巧思與好意，不失疫情下自己種菜自己食用，自給自足又安全的環保養生方式。但也有人稱，疫情期間大家都心煩意亂，哪有心情去種菜，且這種菜量太小，還要等個十天甚至上月，恐怕早已餓死；還有人說上海人快成電影「絕地救援」裡的太空人 在火星上種菜維生一樣的境界了。