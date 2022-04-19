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科研+科普 國家植物園北京揭牌 可賞40種一級保護植物

中國新聞組／北京19日電
國家植物園18日在北京正式揭牌，市民在北京國家植物園內賞花。(中新社)
國家植物園18日在北京正式揭牌，市民在北京國家植物園內賞花。(中新社)

4月18日，國家植物園北京正式揭牌。國家林業和草原局表示，新設立的國家植物園是在中國科學院植物研究所（南園）和北京市植物園（北園）現有條件基礎上，經過擴容增效有機整合而成，總規畫面積近600公頃，裡面有水杉、珙桐、杏黃兜蘭等多種一級保護植物和巨魔芋等珍稀瀕危植物。在正式掛牌後，國家植物園將科研科普並進，充分發揮植物遷地保護和科學研究的核心功能。

來源：YouTube

香港文匯報報導，國家林業和草原局介紹，中國是全球植物多樣性最豐富的國家之一，已知的高等植物有3.7萬餘種，大約占全球的十分之一。2021年10月12日，中國在聯合國「生物多樣性公約」第15次締約方大會領導人峰會上宣布，本著統籌就地保護與遷地保護相結合的原則，啟動北京、廣州等國家植物園體系建設。2021年12月28日，國務院批覆同意在北京設立國家植物園。

國家植物園18日在北京正式揭牌，市民18日在北京國家植物園內賞花。(中新社)
國家植物園18日在北京正式揭牌，市民18日在北京國家植物園內賞花。(中新社)

在建設規畫方面，國家植物園計畫重點收集三北地區鄉土植物、北溫帶代表性植物、全球不同地理分區的代表植物及珍稀瀕危植物3萬種以上，覆蓋中國植物種類80%的科、50％的屬，占世界植物種類的10％；收藏五大洲代表性植物標本500萬份，建成20個特色專類園、7個植物進化展示區和1個原生植物保育區。國家植物園還將同上百個國家的植物園和專業機構建立合作關係，搭建國際綜合交流分享合作平台，建設中國特色、世界一流的國家植物園。

目前，北京國家植物園由展覽溫室、科普館、科普展示中心、櫻桃溝等部分組成，接下來將陸續完成植物科學研究中心、遷地保護研究中心、種質資源保藏中心、標本館二期、五洲溫室群等項目，建設28個特色專類園。4月18日當日，位於北園東南側的科普館已經正式開放，展廳面積1500餘平方米，以活體植物、植物標本、植物科學畫、科普視頻、展板等形式，展現植物科學知識，供觀眾了解植物知識，感知植物文化，參與科普互動。

國家植物園位於北京海淀區香山臥佛寺路，毗鄰香山公園，全價票10元人民幣(約1.5美元)，可遊覽南、北兩個園區。來到新揭牌的北京國家植物園，可觀賞到多種一級保護植物和珍稀瀕危植物。據悉，國家植物園現有遷地保護植物1.5萬種，數量全國領先。其中，遷地保護千歲蘭、巨魔芋等珍稀瀕危植物近千種，包括列入「國家重點保護野生植物名錄」中的重點野生保護植物300餘種，還有望天樹、杜鵑紅山茶、德保蘇鐵、珙桐、水杉、秤錘樹、丁香葉忍冬、百花山葡萄等近40種一級保護植物。

植物園 北京 國務院

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