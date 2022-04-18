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上海動物園閉園逾月 300人留守 5000動物沒斷糧

記者陳言喬／綜合報導
上海動物園飼養人員餵食猩猩。（取材自上海動物園）
上海動物園飼養人員餵食猩猩。（取材自上海動物園）

疫情若讓動物沒東西吃而死掉，我會覺得很丟人」，這是上海動物園園長的心聲。上海全面封控，市民的民生物資供應出現問題，上海動物園封閉了一個月，動物們的食物來源也備受關切。

位在長寧區臨近虹橋機場的上海動物園3月15日宣布隔日起閉園，原以為僅是數天休園，沒想到上海後來全面封控，如今已逾一個月。

但相對園外的2500萬市民為一天三餐絞盡腦汁，園裡的動物倒還能維持應有食物，大熊貓的竹筍、老虎的牛肉、長頸鹿的草料，在一個月的封閉隔離中，並未中斷過。

中國新聞周刊報導，上海動物園園長裴恩樂表示，要保證疫情期間動物園的動物不出問題，首先要解決人手問題。大部分男性飼養員選擇留守動物園，再加上部分留守的女性員工，宣布浦東浦西分區域封閉的前夕，又有不少員工自發回到動物園，算上後勤保障和行政工作者，封閉在動物園中的總人數約300人。

留園人員有躺椅、墊子、睡袋、牛奶及餅乾等，職工食堂也備足食品物資，保供一日三餐，「雖然食材緊張，但是員工吃飽還是沒問題的」。

接下來是如何解決5000多隻動物的食物供應。數量不僅要保證，品種同樣需要保證。香蕉、蘋果、柳丁以及各種時令蔬菜；雞肉、牛肉、豬肉、兔肉、羊肉之外，還有海蝦、磷蝦、梅子魚、多春魚、鯧魚、青占魚等海產品，這並不是奢侈，而是不同種類、習性的生物的日常必需品。

應對疫情，上海動物園備妥糧草供應五千隻動物需要。（取材自上海動物園）
應對疫情，上海動物園備妥糧草供應五千隻動物需要。（取材自上海動物園）

上海動物園飼料間主管周穎表示，園內一天大概需要蔬菜850斤、水果510斤、冷凍肉類、牛肉、活雞、兔子650公斤、糧食雜品若干，還有海水素和海鹽等。

這是一個驚人的食物消耗，採購工作無法通過「社區團購」來完成。上海動物園將飼料量儲備擴充到7至10天，因外地快遞停發，部分較冷門的果蠅、蟋蟀等飼料也經各方努力得到了解決。

封閉的日子裡，因為沒有遊客，部分動物的活動範圍和時間變長了。長臂猿們的「歌聲」會在清晨響起。狒狒則進行種群社會化的更迭，一個月中，一直在進行王位的鬥爭，動物園還沒有解封，新的狒狒王已經登基了。

裴恩樂說，封園期間，動物園並不是簡單地保證動物吃好喝好就好。園方也利用此時進行籠舍調整，豐容升級，以及繁殖保育等工作。例如為鳥類安裝巢窩、修剪樹枝乾草以提供巢材、添加營養劑等，部分鳥類都順利產卵孵化。

封園期間，上海動物園升級小熊貓展區，並成功嘗試混養蓑羽鶴和小熊貓。（取材自上海動...
封園期間，上海動物園升級小熊貓展區，並成功嘗試混養蓑羽鶴和小熊貓。（取材自上海動物園）

動物園 疫情 蔬菜

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