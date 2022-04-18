上海男用12罐可樂換出「小超市」 網：以物易物以愛換愛

上海浦東某小區內一位業主孫先生，日前主動拿出了12瓶可樂，放在樓棟大堂共享給鄰居。（取材自新聞坊）

上海人近日宅家抗疫，為生活注入些許慰藉的碳酸飲料，成為不少人眼裡的珍貴物資。段子手們戲稱：可口可樂 是食物鏈頂端的硬通貨，可以換萬物。最近，上海浦東某小區的實測結果，讓網友直呼太暖太可愛了。

來源：YouTube

新聞坊報導，上海浦東某小區內一位業主孫先生，日前主動拿出12瓶可樂，放在樓棟大堂共享給鄰居。隨後幾日，這12瓶可樂開啟一場「以物換物」的奇妙之旅。

第一個下樓的是鄰居肖先生，他拿走了可樂，留下了一罐辣醬，並在微信 群裡留言：我拿了一瓶辣醬換走一瓶可樂。隨後，鄰居毛先生又帶來一瓶牛奶，換走了一罐可樂，並留言：奶換可樂，大家注意營養均衡。 很快，一場無償的可樂分享，變成了暖心的接龍置換遊戲，物資越換越多。（取材自新聞坊）

很快，一場無償的可樂分享，變成了暖心的接龍置換遊戲。有人貢獻了蔬菜，有人拿出了肉類，有人翻出小朋友的盲盒玩具，還有人提供了小狗的紙尿褲…物資越換越多。

據報導，業主孫先生表示，自己當時看到微信群裡有鄰居很想喝可樂，就搬了一箱下去，沒想到一個無心之舉，引發這樣一場接龍遊戲，在鄰居們的愛心接力下，開出了一家「小超市」。

不少熱心鄰居還乾脆搬來置物架，分成生鮮、乾貨、日用、飲料等多個區域，供需要的人隨時取用。

這段特別的「可樂換萬物」體驗被傳到網路上後，收穫30餘萬網友點讚。

有網友說，這就是「在疫情 的縫隙中尋找愛」「以物易物，以愛換愛」、「疫情中的一些小確幸」。

還有網友感嘆「疫情下的善意顯得格外溫暖」、「大家都好暖好可愛，希望一切好起來」。

報導說，據鄰居譚先生靜表示，置換可樂時，業主們也在微信群裡號召無接觸置換，即換即走，避免聚集。

還有業主在微信群裡用一首詩，記錄下了這段特殊時期鄰里間的暖心情誼。「我嘗有匱乏，鄰里能相分。我嘗有不安，鄰里能相存。」