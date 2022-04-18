梅蘭芳傳人 寧夏帥哥抖音推廣京劇 粉絲為他走進戲院

郭雨昂表示學京劇是受太奶奶的啟發。（取材自微博）

近來受疫情的影響，大環境對戲曲 演出不是很友好，但一名京劇 演員郭雨昂，每晚8時在抖音 直播間唱段戲曲，許多粉絲被他帥氣的外貌吸引，進而走入戲院，目前他已擁有28萬粉絲。

香港01報導，24歲的郭雨昂是寧夏銀川人，從小學習男旦，師從梅派名旦張南雲，是京劇大師梅蘭芳的第三代傳人。從北京戲曲藝術學院畢業後，他沒有去劇團，而是開始在抖音直播間裡演出。

郭雨昂透露，自己對於京劇的喜愛始於太奶奶的啟蒙。太奶奶是資深票友，平日會在陽台上吊嗓練唱。幼年的郭雨昂被唱腔吸引，學太奶奶的樣子哼唱，於是郭雨昂的太奶奶在當地的京劇團給他找了一位老師，培養興趣愛好。

2017年，郭雨昂拜梅派名家張南雲為師。2020年，郭雨昂從北京戲曲藝術學院畢業，因新冠肺炎疫情，線下的演出不斷取消、延期，劇團無戲可演，從戲曲專業畢業的學生們幾乎都面臨著「畢業即失業」的困境。

2020年畢業前夕，學校改成網課。年初，郭雨昂抱著好玩的心態在抖音上和同學直播連線，對方讓他唱一段京劇，沒想到觀眾評論不錯；5月，他開始在抖音上直播，並堅持每天8點固定開播，他的直播尤其受年輕人歡迎，人數最多時同時有多達6千名觀眾在線，比劇院演出還要多。

來源：YouTube

許多粉絲說，因為郭雨昂的直播，他們線下第一次去戲院看戲。有人說他不務正業，但他自己卻覺得在直播間裡找到了人生價值。「我的師父張南雲先生是梅蘭芳先生的弟子，他向我講述過屬於他們的京劇黃金時代，我一度非常羨慕。現在，我彷彿看到了那個時代正在直播間裡再現。」

郭雨昂表示，他現在心中漸漸萌發出一種使命感，想把京劇文化的種子埋進更多人心中。