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谷愛凌環抱蘇翊鳴 粉絲不滿：別捆一起蹭流量

中國新聞組／綜合報導
谷愛凌一張從背後擁抱雪板選手蘇翊鳴的照片，意外衝上了微博熱搜榜，原因竟然是因為雙方的粉絲引發罵戰。（取材自微博）
谷愛凌一張從背後擁抱雪板選手蘇翊鳴的照片，意外衝上了微博熱搜榜，原因竟然是因為雙方的粉絲引發罵戰。（取材自微博）

美中混血的滑雪好手谷愛凌北京奧運之後，一直接留在中國發展，16日她在北京參加中國冰雪之夜活動，與其他中國冬奧選手集體亮相。高人氣的她不但在現場展現鋼琴才華，一張從背後擁抱雪板選手蘇翊鳴的照片，意外衝上了微博熱搜榜，原因竟然是因為雙方的粉絲引發罵戰。

中國自由式滑雪運動員谷愛凌（中）16日在中國冰雪之夜活動中彈奏鋼琴。（新華社）
中國自由式滑雪運動員谷愛凌（中）16日在中國冰雪之夜活動中彈奏鋼琴。（新華社）

當天活動現場，蘇翊鳴也表演了吉他演奏，並和日本籍教練佐藤康弘連線致意，後來他看起來情緒有些激動，眼眶泛淚，谷愛凌上前從背後抱住了他，給予安慰。

來源：YouTube

谷愛凌與蘇翊鳴從小就認識，兩人都在今年的冬奧會上大放異彩，因此兩人的互動與友情都成為媒體關注的焦點，兩人也都不諱言彼此的友誼。

因此，當谷愛凌從背後擁抱蘇翊鳴的照片曝光後，多數人稱羨谷愛凌是暖心的「好姊姊」，不過，卻也引發雙方部分粉絲不滿，認為彼此的偶像老是被對方「捆一起蹭流量」，導致相關照片留言區與轉發出現粉絲筆戰，讓「#蘇翊鳴谷愛凌合照#」衝上熱搜榜。

有粉絲認為，娛樂圈那一套「湊CP」、「同捆」的行為不應該用在運動員身上，也有人認為蘇翊鳴和谷愛凌都是冬奧金牌好手、是「雙子星」，被一起討論很正常。

還有人說，「谷愛凌跟誰都大大方方的，哪怕是碰到的路人，她好朋友真的太多了，希望別拿運動員當cp工具人吧」、「兩個從小一起訓練的年輕小將在祖國冬奧會雙雙奪冠，一起上熱搜不是很正常？別什麼東西都搞飯圈，沒有飯圈不能活了？烏煙瘴氣的什麼妖魔鬼怪」、「飯圈文化滾出體育圈」、「啥都能罵起來？真的長見識了」、「適可而止。你為了一方去罵另一方，討厭你的不止是雙方粉絲，你的蘇翊鳴或者谷愛凌也要煩死你了」。

谷愛凌 北京 運動員

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