大學高材生當騎手 一場暴雨打讓他領悟「靈活就業」真相

外賣騎手罰則很多，申訴很難，最怕遇上暴雨，餐也撒了，還要被罰款。（取材自第一財經）

中國平台經濟興起和新生代群體對靈活、自由工作的看重，「靈活就業 」成為主流趨勢，已達2億人左右。但這些零工經濟勞動者也面臨保障缺失、不穩定性上升和風險加大等困境。一名選擇當外賣小哥的大學高材生，因為一場大雨，讓他了解「靈活就業」背後不為人知的辛酸。

綜合中國新聞周刊等報導，90後張林洲（化名）從建築類大學畢業後，不願意去工地常駐。他曾有朋友到工廠打工，雖有社保，但他說「那像牲口」、沒有休息，沒有尊嚴，上廁所都要報告，「進廠像坐牢，再落魄可能都不會考慮。」

他即將滿30歲，外賣門檻較低，又是一份「單價比較高、相對靈活自由」的工作。斷斷續續已送了兩年外賣。

另一位00後趙娜（化名）由於進廠做普通工人需熬夜值班，高中畢業就開始打工的她，進廠沒幾個月就辭職，之後一直靠做家政鐘點工維持收入。

中國勞動關係學院勞動關係與人力資源學院院長聞效儀表示，靈活就業背後是勞動力從傳統生產製造業向服務業、尤其是平台工種流動的趨勢。已成為一種主要的就業方式。在面臨結構性改革的轉軌階段，靈活就業介於正規就業和失業之間，發揮了就業「蓄水池」的作用。

然而，「靈活就業」背後仍存在困境與亂象。張林洲是專送騎手，他所在的專送體系，被打負評會遭罰人民幣100到200元，投訴、顧客收餐位置與定位不符、顧客「因騎手原因取消訂單」等，則會被罰人民幣500元。

對騎手來說，申訴很難。有一次張林洲接了8個單子，還遇上暴雨 ，警察 讓騎手減速，但配送時間並沒有增加。那天，他差點出事，最後推著電動車走過天橋，超時了，餐也撒了，還吃了一筆罰款。