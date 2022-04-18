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「留在村裡恐染疫」 浦東連夜撤離村民、村宅大清消

中國新聞組／北京18日電
聯勤村村民連夜轉移至隔離酒店。(取材自上觀新聞)
聯勤村村民連夜轉移至隔離酒店。(取材自上觀新聞)

由於近期浦東新區北蔡鎮聯勤村村宅內確診病例增加，村民繼續留在村裡存在感染風險，因此當局決定將村民連夜轉運撤離。聯勤村村民轉移至隔離酒店後，將作為密接人員進行14天集中隔離，有關部門將對村宅開展環境消殺。

上觀新聞報導，位於錦繡路上的聯勤村出入口看到，村民帶著生活用品有序進入路邊停靠的公交車，村民將轉移到隔離酒店，浦東公安民警在現場維持秩序。

西麥家宅志願者鍾先生說，他和聯勤村村委會工作人員16日下午挨家逐戶上門通知村民，提醒帶好身分證和貴重物品，以及手機、充電器、常用藥、換洗衣物等，晚上將統一轉運。

聯勤村村民連夜轉移至隔離酒店。(取材自上觀新聞)
聯勤村村民連夜轉移至隔離酒店。(取材自上觀新聞)

「我們附近防疫形勢仍然很嚴峻。」鍾先生說，按照上級部門安排，村民全部搬離後，當地將進行全面徹底的環境消毒。截至16日23時，西麥家宅已全部搬空。

村民馮先生指出，北蔡鎮疫情較為嚴重，此前他和家人一直足不出戶，戴好口罩，也在家裡經常做消殺。他希望通過這次人員轉移和環境消殺，能夠盡快讓情況好轉起來。

「作為市民，我是願意配合各項防疫措施的，同時也希望防疫措施落地過程中更加完善，彼此溝通更加透明，防控效率更高。」馮先生說。

聯勤村村民連夜轉移至隔離酒店。(取材自上觀新聞)
聯勤村村民連夜轉移至隔離酒店。(取材自上觀新聞)

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