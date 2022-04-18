上海居民超市購物是擺拍？ 原來是防範區 只能購物2小時

上海防範區中，超市裡的購物人潮。(取材自九派新聞)

央視新聞16日報導上海動態清零新聞中，出現上海居民走出家門在超市採購的畫面。許多仍在家中隔離的網友質疑「擺拍」、不符合真實現況。上海闢謠平台17日指出，此段畫面來自金山區超市的真實情況，尤於金山社會面已接近清零，因此居民可以外出購物2小時。

九派新聞報導，央視這段新聞主要反映上海物質供應現況，畫面中出現不少民眾在超市採買畫面，民眾的推車裡物質滿滿，走道擁擠，進結帳也要排隊等候。

就是這段畫面令網友質疑，這群人是否是「臨時演員」，超市採買只是營造出和平有序的畫面。

上海防範區中，超市裡的購物人潮。(取材自央視)

上海闢謠平台17日指出，該畫面由金山區融媒體中心提供，反映的是4月15日金山區超市的真實情況。金山社會面已接近清零，目前正按照「三區」管理要求保障市民生活供應。

根據疫情 形勢，上海11日起開按照封控區、管控區、防範區實施分區分類差異化防控。目前各區均發布了一定數量的防範區，防範區居民可以在街鎮範圍內適當活動。

目前，上海市金山區防範區內的居民開始走出家門，在小區裡適度活動，還能前往賣場、超市、藥店、母嬰店這4類場所採購，靜止多時的街市動了起來。上街購物的市民指出，「超市人也不是特別多，東西也挺全的」。

不過為了防止疫情反彈，居民外出還是需要遵守相應的防控措施，居民每次外出購物，均需控制在2個小時內，居民區也主動同商超進行聯繫，了解超市人流情況，從而控制外出居民人數。