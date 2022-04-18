巨無霸? 訂購知網須近千萬元 中科院暫停合作

中科院傳因高昂續訂費停用中國知網數據庫。(取材自紅星新聞)

中國知網再一次陷入輿論風波。近日，一則「中科院因近千萬的續訂費用不堪重負，停用中國知網（CNKI）數據庫」的消息在社交媒體流傳。疑似中科院文獻信息中心日前發布通知稱，「高昂的訂購費用已成為中科院集團資源引進中的『巨無霸』」。多位中科院內部人士也向媒體證實此事。

中科院並不是第一所因高昂費用問題宣布暫停使用中國知網的學術研究機構。據紅星資本局不完全統計，知網在中國高校市場的占有率已達100%，但由於使用費連年上漲，近十年間，至少有六所高校公開表示對知網的漲價行為「不堪重負」，其中包括北京 大學。

根據中科院文獻信息中心通知表示，「中科院與同方知網公司就費用、訂購模式展開積極討論，但在多輪艱苦談判後，中國知網數據庫依然堅持近千萬的續訂費用，並且在成員數量、單家價格等方面條件相當苛刻」。

作為中國知名度與論文載量均排在前列的中文數據庫，中國知網從1999年建立至今，一直都位居各大高校圖書館的數據庫選擇前列。如今卻因為近千萬元的訂購費用，導致高校和學術研究機構不堪重負，連中科院都宣布暫停使用，轉向其他數據庫平台，一時間引起不少關注和熱議。

中科院並不是第一所因高昂費用問題宣布暫停使用中國知網的學術研究機構。事實上，由於知網的使用費連年上漲，許多高校都曾公開表示不堪重負。

早在2016年1月7日，武漢 理工大學曾在官方微博發布相關聲明稱，2015年中國知網數據庫合同到期，由於續訂價格離譜，其與中國知網公司的談判不成功。從武漢理工大學的聲明中可以看到，知網數據庫價格的年平均漲幅已近20%。

去年底，89歲退休教授趙德馨曾提告中國知網，擅自轉載其160多篇文章，並且自己下載還要收費。事件發酵後，中國知網的做法被網友們嘲諷是「借雞生蛋」。此事也引發了關於「中國知網是否涉嫌行業壟斷」的討論。

據報導，一年營收 12億元人民幣(約1.8億美元)的知網保持高毛利率、淨利潤豐厚的原因，自然與其極高的市場占有率有關。但中國知網的市場占有率也並非一開始就這麼高，2021年12月底，經濟參考報曾發表評論稱，知網當初的崛起，是得到了政策的大力支持，得到了眾多高校和科研機構的鼎力相助。如今知網的「江湖地位」，也不是自由競爭的結果，而要感謝相關政策的扶持。

除了經濟參考報，人民日報也曾在評論中指出，從論文查重高收費，到作者下載自己論文被收錢；從低價甚至不花錢就能收錄學術文章，到用戶下載時卻標上高價等等，究其因，就是一家獨大。