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回地球後第一條朋友圈 神舟13航天員王亞平：出差回家 半年不易

中國新聞組／北京18日電
王亞平發了凱旋後的第一條朋友圈。(取材自紅星新聞)
王亞平發了凱旋後的第一條朋友圈。(取材自紅星新聞)

神舟十三號飛船16日平安降落，航天員王亞平17日發了凱旋後的第一條朋友圈：「出差回家，半年不易！感謝大家的關注支持，感謝你們的日夜陪伴，回到地球回到家的感覺真好！為了保護眼睛，微信就不一一給大家回覆了，這裡一併給大家感謝了。」

快科技報導，16日9時56分，經歷九個小時的返回航程，在太空遨遊半年的神舟十三號飛船在東風著陸場平安降落，太空「出差」的三名航天員翟志剛、王亞平、葉光富安全順利出艙，重回地球的懷抱。神舟十三號載人飛行任務取得圓滿成功。

當天下午，翟志剛、王亞平、葉光富乘坐任務飛機平安抵達北京，將進入醫學隔離期，進行全面的醫學檢查和健康評估，並安排休養。

17日晚，王亞平發了凱旋後的第一條朋友圈：「出差回家，半年不易！感謝大家的關注支持，感謝你們的日夜陪伴，回到地球回到家的感覺真好！為了保護眼睛，微信就不一一給大家回覆了，這裡一併給大家感謝了。」

報導說，字裡行間，透露著航天員的良好心態，還用了兩個調皮的表情。

據中國載人航天工程航天員系統總設計師、中國航天員科研訓練中心研究員黃偉芬介紹，總體來講，三名航天員在軌飛行期間身體和心理狀態良好，協同配合默契、工作緊張有序、生活豐富多彩、任務完成出色，他們經受住了身心考驗以及完成任務各方面的能力考驗。

目前，他們已經返回北京航天城，正在按計畫開展返回後恢復工作，他們的身心狀態很好。

對此，網民紛紛表示，「話說在太空能發朋友圈嗎？」、「微信要加油啊，快點出一個航天員返地護眼版」、「天上有網嗎」、「這個差真的是太遠了」。

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