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上海下社會面清零「軍令狀」爆3例本土死亡病例

中國新聞組／上海18日電
4月14日，工作人員在方艙醫院指揮部清潔區消殺。上海新國際博覽中心方艙醫院設有14000多張床位。截至4月14日上午，已有9000多名患者出院。(新華社)
4月14日，工作人員在方艙醫院指揮部清潔區消殺。上海新國際博覽中心方艙醫院設有14000多張床位。截至4月14日上午，已有9000多名患者出院。(新華社)

上海實施封控措施以來，病例數仍居高不下，面對疫情無法有效遏制，官方似乎不願等了。在國務院副總理孫春蘭及官媒發文催促後，上海市發出「軍令狀」，要求4月20日前實現「不在隔離區以外傳播」，並直言「這是軍事命令，沒討價還價餘地」，意味當地將加快檢測速度，確保在20日恢復正常生活。

上海是中國本次疫情的重災區，16日新增24820例。17日雖略降至22248例，但仍在單日平均兩萬例以上，且還出現3例本土死亡病例，均為高齡老人。對於上海抗疫十多天來，病例數一直無法有效降低，正在上海指導疫情防控工作的孫春蘭，昨天再次要求上海「拿出決戰勁頭，盡快實現社會面清零目標」，官媒新華社也再發文強調「動態清零」是當下中國抗疫的最佳選擇，並呼籲「拒絕躺平」。

官方聲聲催促清零，近日次數更加密集，上海官方也展開「最後一搏」。路透昨引述兩名知情人士表示，上海已設下4月20日前實現新冠病毒「不在隔離區以外傳播」的目標。加上當局又發布「復工復產疫情防控指引」，顯示中國或已下達上海限期「社會面清零」指示。這意味著當地官員將會加快檢測速度，並將陽性個案轉移到檢疫中心。

報導並引述上海寶山區黨委書記陳杰16日談話指出，隨著公眾焦慮和糧食供應壓力的增加，上海的形勢已經到了「關鍵時刻」。根據國務院工作組、上海市委和市政府要求，上海疫情應在4月17日出現轉折點，並應在4月20日「實現（社會面）清零狀態」；並直言「這是軍令狀，沒有討價還價的餘地」，「這是全面進攻，是扭轉疫情趨勢的最後一戰。」

美國之音報導，上海4月20日之前實現「社區清零」的新目標已於近日傳達給市黨員幹部和學校等組織。這代表上海進一步放鬆封鎖限制，開始恢復正常生活。對於其他實施封鎖的中國城市來說，結束社區一級傳播是一個轉折點。

上海衛健委主任鄔驚雷昨稱，上海在風險人群中發現的陽性感染者比率在下降，這兩天發現的陽性感染者人數依然處於高位，但相對維持穩定。

上海16日也發出「告浦東新區全體居民書」，強調面對Omicron變異株的挑戰，明確「動態清零」總方針不動搖，警告一旦放棄，之前的所有努力和犧牲都將付諸流水，將來還要付出更大的代價。自由亞洲電台解讀，這似乎顯示上海民眾短期內恐怕看不到「解封」的曙光。

疫情 國務院 檢測

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