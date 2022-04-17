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腹痛求醫二度被拒 上海小提琴手跳樓亡

中國新聞組／上海17日電
業餘小提琴手陳順平因上海嚴格封控無法就醫，選擇跳樓自殺。(取材自微博)
業餘小提琴手陳順平因上海嚴格封控無法就醫，選擇跳樓自殺。(取材自微博)

上海嚴格封控，再有病患因延誤治療失去寶貴生命。上海財經大學退休教授陳順霞發消息稱，71歲的胞弟業餘小提琴手陳順平日前因腹痛召喚急救車，但送了兩間醫院被拒診，難忍整夜的痛苦煎熬下，留下遺書跳樓自殺。

港媒報導，陳順平在13日晚因腹部感覺疼痛，伴隨嘔吐，打120急救電話後要「排隊」，等到翌日凌晨零時許到同濟醫院，門口護士稱「裡面全是陽性」拒收；到第十人民醫院卻發現醫院關閉，最終只能忍痛回家。

陳順平痛了一夜，中間起來吐了好幾次。到了早上7點，陳順平告訴妻子，他「不躺了」，起床去客廳，寫下紙條，然後從窗戶跳了下去。

報導指出，陳妻朝早起身後，發現桌上留了兩張紙條，並發現丈夫已跳樓身亡。陳順平留下兩張遺書中的一張寫着：「要提前和親人告別了，我實在忍受不了胰腺炎的痛苦！」

陳妻說，丈夫生前沒有什麼基礎病，是個開朗和善、風趣、對生活富有熱情的人，退休後一直在大眾樂團演奏演出、拉小提琴。「13日晚上他到底什麼樣的絕望，讓他走上了這條路。這個社會活生生的把一個最普通的病人逼死了」。

另據全搜網報導，事後陳妻從急救醫生那裡得到消息，當晚同濟醫院並非像護士所說的那樣，醫院裡全是陽性，只是發生陽性感染，醫院經過消殺後開始重新接診急症病人，對此陳妻表示不能接受。

陳順平之子則表示，呼籲整個社會，更多地關注像父親這樣，無法正常就醫而痛苦的人們，避免更多悲劇發生。

另外，上海作家陳村因轉發一則「哮喘發作、求醫困難」的消息，引起網民關注，以為他也因封城有病無法醫治。不過，他昨在微博澄清，只是轉了一名網友帖子，自己沒生病，稱「發生急病求醫無門很可怕，但願求生之路能立即通暢」。

退休 封城 微博

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