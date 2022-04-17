上海清零爆亂象 民怨沸騰、怒譏「掩耳到零」

在上海市浦東新區曹路體育中心的方艙實驗室，工作人員正在提取核酸樣本的核酸。 (中新社)

中國防疫 指導方針「動態清零」仍然堅定，4月以來已有12地採取「封控」防疫措施，為清零政策和嚴厲的封控措施付出代價的上海2500萬市民，在生活物資缺乏、解封無期中，網路充滿憤怒，批評政策掩耳「到零」，對封城期間種種問題已「零」容忍。

中共官媒最新統計顯示，今年4月以來已有12地採取「封控」防疫措施，不少城市在4月以前就開始封控，如上海浦東、廣西東興等，後者已經封控50餘天。

據美國之音報導，很多上海市民不僅抱怨封控措施，而且直接挑戰和抱怨中國政府迄今為止仍在堅持的對病毒「動態清零」的政策。一些上海市民質疑，既然新冠變異株感染者的症狀已經輕於流感，為什麼還要大費周章、不計成本、勞命傷財地封城？為什麼不能參考一些中國醫學專家的意見，與國際上絕大多數國家一樣與病毒共存呢？

報導引述紐約時報說法，上海的疫情 危機已經超越一項公共衛生挑戰的範疇，並逐漸演變成對中國當局「零容忍」防疫政策的政治考驗。

報導指出，足不出戶禁令中的上海市民對當局雜亂無序，甚至不近人情的疫情防控措施，怒批對政策已「零」容忍，有網友PO出一張照片，一位書法愛好者書寫的「掩耳到『零』」，四個大字道盡上海人的譏諷與無奈。

據央視新聞消息，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭指出，按照總書記的要求，從全國調集了近5萬名醫務工作者和核酸檢測 力量，已經取得了階段性的成果，疫情傳播指數由當初的2.27，下降到現在的1.23，早日實現社會面清零的目標指日可待。

國家衛健委也表示，中國核酸檢測能力達到一天5165萬管，COVID-19疫情以來已完成約115億人次，處於全球領先地位。衛生官員說，中國是世界唯一能做到大規模人群篩查的國家。