「中國搖滾教父」崔健線上演唱會 近4400萬人觀看

搖滾教父崔健首場網路演唱會近4000萬人收看。(截取自演唱會宣傳海報)

以「花房姑娘」、「一無所有」等膾炙人口的歌曲走紅的「中國搖滾教父」崔健15日在微信 視頻上舉辦首場個人演唱會。綜合媒體報導，崔健舉辦首場微信視頻號線上演唱會「繼續撒點野」，直播間數據顯示共有3842.1萬人「看過」，熱度達到472萬。散播情懷，也收穫了流量。

受到疫情 影響，許多實體演唱會因防疫難以成行，網路演唱會成為目前主要形式。崔健在演唱會過程中談及線上演出感受，他表示，因為沒有觀眾在現場，只能看到工作人員，缺少與觀眾的互動，這場線上演唱會更加「理性」。

另一方面，網上演唱會形式也改變著表演者的互動習慣。比如線上演唱會通常會有「彈幕」互動，此前崔健曾表示不喜歡彈幕，但網路演唱會上，他逐漸改變態度，並希望觀眾盡情發彈幕交流。

自由亞洲電台報導，不少人對崔健「繼續搖滾」感到萬分激動，也有人覺得他已經沒了出道之初的那份激昂。崔健，還是當年的那個他嗎？

這場名為「繼續撒點野」的演唱會海報上印著崔健作的那首「紅旗下的蛋」的幾句歌詞，透著一股濃濃的滄桑感：「現實像個石頭，精神像個蛋，石頭雖然堅硬，可蛋才是生命。」

當晚，年過六十的崔健留著小鬍子，依然戴著那頂嵌著一顆紅色五角星的帽子。他以一曲「留守者」開場，一口氣唱了好幾首歌。除了些近幾年創作的新歌外，崔健的「假行僧」、「花房姑娘」等老歌也讓人彷彿回到了幾十年前。

現年60歲的崔健生在北京 。八九學運期間，崔健在學生絕食第七天來到天安門廣場，當場即興演唱了「從頭再來」、「一塊紅布」等歌曲，受到熱烈歡迎。六四事件後，崔健在1991年發行專輯「解決」，其中的「最後一槍」被視為中國禁歌。

現居河北的高中歷史老師謝明華說，崔健象徵著1980年代在中國掀起的那股自由化浪潮，但時過境遷，這位音樂人不得不作出一些妥協。

北京時政評論人士華頗認為，在上海新冠疫情漸趨嚴峻、國家防疫政策面臨重大挑戰之際，崔健此時獻唱可能並非巧合。「我認為崔健是自願的，這背後沒有強迫的色彩，當然（他和當局）有利益的交換，也有他本人對於抗擊疫情的一種擔當。」

2020年，崔健在京東直播間舉行了他的首場線上演唱會，當時就吸引了上千萬人在線觀看。1本月15日上演的「繼續撒點野」是他的首場豎屏演唱會。