神舟十三號返回艙落地／前有玉兔迎嫦5 今有駱駝賀神13

神舟十三號載人飛船返回艙成功著陸。(取材自快科技)

神舟十三號返回艙落地，第一個迎接航天員的是駱駝？當年嫦娥五號 回家，兔子第一個來迎接。今年神舟十三號航天員回家，還是小動物第一個來迎接。

科技生活快報報導，據中國航天科技集團消息，4月16日9時56分，神舟十三號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛、王亞平、葉光富平安返回、感覺良好。

這次神舟十三號返回，是採取最新的「快速返回」新技術，把過去的返回在途中時間大約28個小時，縮短到九個多小時了。這是中國航天技術的又一次「彎道超車。」

在直播畫面中，出現了神奇的一幕：有駱駝跑到現場看航天員落地，一前一後快速跑出畫面。戈壁灘上的駱駝見證了神舟十三號落妥。

報導說，神舟十三號返回艙著陸，把駱駝都吸引來了，好幾隻戈壁灘的野駱駝跑過去，真是神奇的畫面。看到駱駝真的很意外，這是動物和人類和諧相處。可愛動物們的出現，更讓航天事業平添幾分生動化和趣味化。

不少網友表示，「動物都是有靈性的，牠們跑過去是在歡迎航天員英雄歸來吧！看牠們一路小跑，繞著陸點跑了一圈，好像比我們還高興！看那矯健的身影跨越式前進，是不是也展示了中國航天歷史在快速的飛躍發展」、「駱駝出境的畫面太可愛了，一直在目不轉睛看直播，看到兩峰駱駝跑過，還驚喜地回頭張望。挺喜慶的畫面！ 萬物皆有靈，動物也雀躍歡迎我們的英雄航天員回來！」

有網友作詩一首，表達激動的心情：「遨遊太空 三劍藍，巾幗英雄也非凡。 浩瀚宇宙任你漫，日月星辰護你安。 祖國時刻在召喚，億萬民眾同期盼。 畫破蒼穹闖難關，航天英雄得凱旋。」