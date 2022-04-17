「摘星星」回來了 神舟13號航天員王亞平送女兒星鍊

王亞平掏出一顆「從太空摘下的星星」笑著送給女兒。（取材自央視新聞）

圓滿完成神舟十三號載人飛行任務的航天員翟志剛、王亞平、葉光富昨天在出艙後，乘坐任務飛機平安抵達北京 。三人除感受熱烈的「歡迎回家氛圍」，也和久違了的家人溫馨互動。眼光泛淚的王亞平遞給女兒一條星型頸鍊，完成為女兒「摘星星回來」的約定；翟志剛和手捧鮮花的兒子擁抱，而實現了飛天夢想的葉光富，與妻子深情相擁。

「媽媽要去太空 摘星星回來，你等著媽媽。」神舟十三號發射前，王亞平與女兒約定為她「摘星星」。2021年11月7日，王亞平成為中國首位出艙活動的女航天員，也摘到了與女兒約定的「星星」。昨天，王亞平眼眶泛淚的向等在現場的女兒喊話「摘星星的媽媽回來了！」王亞平表示，她陪伴孩子的時間少之又少，「女兒覺得航天員這個職業很神聖，讓她覺得驕傲。」

環球人物報導，在這趟「太空出差」中，王亞平對女兒的掛念從未間斷，比如在航天員的睡眠艙裡，她細心布置了與家人的合照和女兒最喜歡的小兔子玩偶。年幼的女兒知道媽媽正在星空上翱翔，「我想媽媽的時候，就看看星空，我知道媽媽也在看著我。」

翟志剛在抵達北京下機後，和手捧鮮花的兒子擁抱。極目新聞報導，在黑龍江齊齊哈爾市龍西村，翟志剛的親友們翹首期盼他的歸來。翟志剛的大哥翟志強說，「為他接風的飯菜已經準備好，特別是大碴子粥和鹹菜是必不可少，還有其它家鄉特色的飯菜也會準備。」

翟志剛是「老翟家的老兒子」，亦即小兒子，在村民眼中，「翟志剛就是龍江人的驕傲」。翟志強說，等弟弟回到地面休整幾天後，他會和弟弟聯繫。「這一次家裡人還要拍一張合照」。

葉光富出艙後表示，首次飛行就長達半年之久，對他來說是一個考驗。「就在此刻，我實現了飛天夢想，可以自豪地向祖國報到！」在北京下機後，葉光富情不自禁攬過妻子相擁，有媒體形容葉光富眼中「滿眼都是眷戀」。

四川新聞網報導，當天，天府新區萬安街道某小區裡，葉光富的家人們守候在電視機前，看到葉光富出艙後說「感覺良好」，現場爆發熱烈的掌聲。葉光富的姐姐葉亞丹激動地流下淚水說：「等他身體適應了地面的環境，疫情 得到控制，我要去北京親手做道回鍋肉給他吃，再給他個大大的擁抱。」