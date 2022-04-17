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神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

中國新聞組／北京17日電
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

中國神舟十三號載人飛船昨天帶回在空間站在軌生活183天的3名航天員。考量長期處於空間站會降低免疫力，三人將進入醫學隔離期，接受全面的醫學檢查和健康評估。不過三名航天員昨天在隔離前就和家人擁抱，引來部分網民質疑官方未落實航天員隔離的爭議；有網民則調侃「來把健康碼掃一下，做個核酸先。」

搭載三名航天員翟志剛、王亞平、葉光富的神舟十三號昨天降落內蒙古東風著陸場，刷新中國航天發展紀錄。中國空間站關鍵技術驗證階段任務完成，即將進入建造階段。三名航天員昨日下午已乘坐任務飛機平安抵達北京。空間站階段飛行任務總指揮部領導和成員，以及航天員的家屬到機場迎接。

據報導，經現場醫護人員檢查確定沒大問題，航天員會由專門人員護送至航天員公寓，進行為期三到四周的醫學隔離，不能馬上和親友相聚。隔離期間將接受全面的醫學檢查和健康評估，並安排休養。3人的康復項目多達18類，有中藥浴、針灸推拿按摩等以及康復訓練。

中國航天員系統總設計師黃偉芬說，三名航天員進行醫學隔離，不是擔心他們可能帶回太空病毒，而是因為長期的太空生活會降低航天員的身體免疫力。地球上無足輕重的病菌都可能導致航天員患上一場嚴重的感冒或其他疾病。

香港01報導，「太空出差三人組」平安返回後，還要接受為期近半年的醫學恢復調養。由於在軌生活期間都是以漂浮的方式運動，落地後48個小時內會出現直立不耐症。航天員還可能會衰老得更快；一般而言，航天員在太空待上一個月，體內會流失約1.5%的骨組織，這相當地面的老人一年時間的流失量。也可能因接觸更多的太空輻射令身體受損。還可能出現頭暈眼花、惡心眩暈的「漫長式宿醉」症狀。

有網民質疑，太空環境可能使人體的免疫細胞「怠工」，但三名航天員出艙後尚未隔離，就分別和家人進行擁抱等接觸，是否官方未徹底落實航天員隔離措施，而將航天員暴露在可能的感染環境下。

德國之聲報導，這項中國有史以來最長的載人飛行任務，引起網民熱議，有人聯想到近日反撲的疫情，調侃寫道「歡迎回家，來把健康碼掃一下，做個核酸先」、「他們要不要做核酸檢測然後隔離7+7？」、「您好，請出示您的健康碼行程碼」。

神舟十三號載人太空船成功著陸。（新華社）
神舟十三號載人太空船成功著陸。（新華社）

醫學 太空 健康碼

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