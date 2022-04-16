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封城防疫有用？廣西東興封控逾50天仍持續傳出疫情

記者林則宏／即時報導
廣西東興口岸受疫情影響，曾於去年12月21日零時起暫緩人員、貨物通關，今年1月8日一度恢復通關。新華社
廣西東興口岸受疫情影響，曾於去年12月21日零時起暫緩人員、貨物通關，今年1月8日一度恢復通關。新華社

儘管新冠病毒的重症率和病死率明顯下降，而且目前已經有疫苗及治療藥物，但中國迄今依然堅持以封城作為主要防疫手段。廣西邊境城市防城港東興市，今年2月23日再度實施封控，迄今已超過50天，許多民眾的生活因此陷入困頓，但當地仍不斷有新增的新冠感染者。

東興市與越南北方最大經濟特區芒街市僅一河之隔。據中國新聞周刊報導，今年2月23日，防城港新增3例本土確診病例後，作為防城港的縣級市，東興緊急開展全市核酸篩查，隨後開始全員居家隔離。

官方數據顯示，4月14日，東興新增本土無症狀感染者136例。廣西衛健委通報，15日，廣西又新增本土無症狀感染者55例，均在防城港。

東興長時間封控近日引起中國媒體關注。中國新聞周刊指出，當地民眾多從事旅遊業、中越貿易及相關行業。一名銷售越南咖啡、堅果、零食的電商表示，現在物流暫停無法收發貨，網店已經關閉，收入受到較大影響。

另一名貨車司機則說，自居家隔離以來，已經50多天無法外出工作，現在一家六口人吃飯都成問題。「前段時間借了（人民幣）1,000多塊錢吃飯，現在已經快吃完了。」

中國國務院的疫情資訊顯示，東興近期一直是低風險地區，但何以需要全員居家隔離？對此，東興市衛生健康局解釋，東興是邊境城市，疫情來源較複雜，因此當地雖是低風險地區，但仍按中高風險地區疫情防控措施執行。

《財新網》指出，東興基本生活物資並未出現短缺，主要問題在於停工停產，經濟停擺，大部分民眾的經濟來源都已被切斷。

在中國新聞周刊微博這則報導下方，有當地民眾留言稱，「東興市內居民從2月24號開始就一直做核酸檢測到現在，可是管控50天以來不但沒查出疫情源頭，新增數量還在不斷增加，真的頂不住了！」

還有網友表示，「疫情可能不會導致死亡，但餓會死！」另一名網友指出，「終於有官媒報導東興的疫情了，不容易啊！雲南瑞麗貌似居家隔離的時間更久，但沒人關注」。

中國新聞周刊指出，中國確實還有多個邊境城市一直處於嚴格防疫政策當中。與緬甸交界的瑞麗，就已斷斷續續封了一年。瑞麗人口已從50萬降至10萬左右，但完全解封的日子仍遙不可及。此外，廣西百色、黑龍江黑河、新疆霍爾果斯等邊境地區，疫情以來也都曾實行過大範圍、長時間封控。

根據中國第七次全國人口普查，東興去年常住人口為21萬人。但在今年4月的核酸普篩中，篩查總人數只剩12.9萬人。

《財新網》表示，比起一線城市，邊境小城財力有限、衛生系統薄弱，及時「清零」並恢復生產生活困難重重，也更難受到關注。受訪者提供的視頻顯示，2019年，東興口岸人群熙攘，必須排隊等待通關。但三年後同一地點，已是冷冷清清。

圖為廣西東興去年12月封控期間，警方對進入該市的車輛、人員進逐一盤查。中新社
圖為廣西東興去年12月封控期間，警方對進入該市的車輛、人員進逐一盤查。中新社

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