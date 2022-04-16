北京民眾預防囤糧 怕和上海封城一樣爭搶食物

在看到上海封城 期間出現糧食短缺甚至街頭爭搶食物的報導後，一些北京 民眾開始在家中囤積食物，以防發生封城。

紐約時報報導，29歲的北京居民劉暢和女友住在一起，他已經儲備足夠吃三個月的食物。他擔心未來幾個月可能出現短缺和坐地起價的現象。

劉暢說，「無論哪個城市，都會有這樣的擔憂，雖然說沒有經歷過真正的饑荒，但我總感覺現在怎麼說物資充足只是一個暫時的情況。」

據報導，劉暢買了大米、穀物、方便麵、番茄醬、冷凍雞肉和飲料。他甚至買了豆子，如果蔬菜吃完了，還可以發豆芽。他擔心，疫情 可能會破壞農作物的種植或收割，從而進一步影響糧食供應。

29歲的北京房地產經紀人李麗霖日前去山姆會員店買了夠吃半個月的食物。「上海的事情讓我很恐慌，然後平時雖然我也做飯，但是我家已經是常備的那些速食產品不多了，」她說。「所以也是怕餓死。」

李麗霖說，她平日沒有囤東西的習慣，而且她還認為北京的居委會比上海的效率更高。但她考慮，物資可能會很快消耗完。當天她打算囤積鹽時，發現商店裡的鹽已經售罄。

報導稱，擁有山姆會員店的沃爾瑪在一封電子郵件中表示，該公司意識到某些產品的需求量很大，並表示正在監控其庫存。

中國購物網站淘寶上一家日清食品方便麵店的客服人員表示，受疫情影響，該店在上海的倉庫已暫停發貨。