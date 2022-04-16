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滬封控非正常死亡 網曝名單遭刪屏蔽 孫春蘭還這麼說…

中國新聞組／上海16日電
網友在網上求助，稱方艙沒醫生也沒人管理，生活垃圾也無人處理。（取材自微博）
網友在網上求助，稱方艙沒醫生也沒人管理，生活垃圾也無人處理。（取材自微博）

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭昨天表示，上海抗疫取得「階段性成果」，實現社會面清零的目標指日可待。由於上海官方並未公布此波疫情的死亡人數，不少質疑官方隱匿疫情真相的網民自行整理出「上海逝者名單」，但多次遭刪除或屏蔽，引發網民不滿，有人接力將名單刪一次就重放一次，挑戰官方與網管的信息審查。

上海15日新增本土新冠確診病例3590例和無症狀感染者1萬9923例，比前一日略降，疫情仍嚴峻。不過孫春蘭表示，在上海市委領導下，全國調集近5萬名醫務工作者和核酸檢測的力量齊心抗疫，已取得階段性的成果，疫情的傳播指數由當初的2.27下降到現在的1.23，「我們早日實現社會面清零的目標指日可待」。

上海市委書記李強昨天也表示，對上海市民理解的貢獻，以及各方支持表示感謝，並稱「相信歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人」。

不過，網路上有關上海市民在疫情下死亡的報導及傳聞不斷，上海官方卻迄今未公布此波疫情的死亡人數，引發不少網民質疑官方企圖隱匿真相。微信上近日流傳一篇題為「上海逝者」的文章，記錄此次疫情中非正常死亡的人，引來上百萬人次閱讀。但文章後來被刪除。

文中記錄的包括因等核酸檢測報告去世的經濟學家郎咸平母親、因哮喘遭自己醫院拒收過世的護士周盛妮，跳樓自盡的獨居老人，得不到父母照顧而跳樓死亡的14歲少年，多位被拒診、延誤就醫的死者姓名，以及12日自殺的虹口區衛健委信息中心主任錢文雄等人。許多網民在此篇文章下方的評論區接力補充非正常死亡個案，初步統計約70多件。

自由亞洲電台報導，「上海逝者」網文被屏蔽後，有網民通過區塊鏈技術將名單上傳保存，但僅數小時後，相關網址再次在中國境內遭到屏蔽。網民周妮說，「上海逝者」名單整理到區塊鏈上，已經刪不掉，但網址在國內已被封掉，國內的朋友需翻牆才可看到內容。網民則斥責網管人員信息審查。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝昨天表示，為保障市民群眾在疫情期間的就醫需求，要求各級公立醫院原則上不停診，急診、發熱門診等重點科室必須要全力保障開放，同時嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，過程中不得以等待核酸檢測結果為由推諉拒絕、延誤治療。

網友在網上求助，稱方艙沒醫生也沒人管理，生活垃圾也無人處理，方艙外也到處垃圾。（...
網友在網上求助，稱方艙沒醫生也沒人管理，生活垃圾也無人處理，方艙外也到處垃圾。（取材自微博）

疫情 檢測 國務院

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