漫步、跨年 神舟十三號3航天員在軌過得精采

女航天員王亞平身穿250公斤的太空衣在水下模擬太空中的出艙訓練。（中新社資料照片）

自去年「入住」中國太空站以來，神舟十三號飛行乘組已經在軌逾180天，其間，三名航天員不僅創造多個中國航太新紀錄，還解鎖不少太空新技能、體驗豐富在軌生活。

中新網報導，創造新紀錄方面，2021年10月16日，航天員翟志剛、王亞平、葉光富搭乘神舟十三號載人飛船進入太空，成為中國太空站第二批「住戶」，目標之一是創下中國太空人 連續在軌飛行時間長達6個月的新紀錄。

在軌以來，三名航天員迎來不少高光時刻。此次任務是翟志剛時隔13年再次飛往太空。作為中國「太空漫步第一人」，翟志剛去年又進行了兩次出艙活動，成為目前出艙次數最多的中國太空人。

同樣是第二次執行飛行任務的王亞平如今已成為累計在軌時間最長的中國航天員。此外，她也是中國首位兩次進入太空以及首個進駐中國太空站的女航天員，並邁出了中國女性艙外太空行走第一步。

此次任務是葉光富的「飛天首秀」！作為第二批航天員中最年輕的一位，葉光富首次前往太空就面臨半年的長期駐留和一次艙外活動。在出艙任務中，葉光富不僅初次站上機械臂抬升全景相機，還和翟志剛協同完成了艙外「人工運貨」新試驗。

解鎖新技能方面，三名航天員共執行兩次出艙任務，完成兩次太空授課，並通過「天宮對話」等天地連線活動與中外青少年友好互動。

在軌過佳節方面，此次「太空出差」，中國航天員首次實現了在太空跨年、度春節、過元宵。佳節之際，神舟十三號飛行乘組總是「準點」從太空送來祝福。

為了在軌迎新春，三名航天員提前貼「福」字、寫春聯、掛燈籠，在中國紅的點綴下，「太空之家」被裝扮得年味滿滿。

除夕夜，航天員不僅享受地面工作人員專門準備的年夜飯「標配」餃子 ，飯後還在太空站收看了春晚直播。元宵節祝福則是發揮各自所長，王亞平在太空站古箏彈奏「茉莉花」開場；翟志剛揮毫潑墨，剛勁有力地寫下謎面，和葉光富一起送上太空燈謎「白雲蓬蓬生足下」「懷抱寰宇懸浮立」。

北京 日報報導，還記得出征前航天員王亞平發了一條「出差半年」的朋友圈嗎？

王亞平出征前女兒含淚喊「媽媽加油！」今天除了要帶回「星星」，在4月10日與美國青少年的「天宮問答」互動活動中，王亞平還透露，她會帶著在太空畫的畫、寫的字以及女兒的照片和布偶「小牛」等回家。