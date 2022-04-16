上海疫情未歇 有人轉陰不走：反正被關 方艙吃喝不愁

武漢援滬醫療隊成員。（取材自九派新聞）

上海新冠疫情未歇，不少被送進方艙醫院的感染者迫不及待想趕快出艙，不過也有人不願離開，因為回家了也不能外出，「在哪都是關著，不如在方艙醫院，吃喝不愁。」有人則是希望繼續留在方艙醫院做志願者回饋，在醫護人員勸說「你們出院，我們才能收治新的患者」後，才滿臉不情願的離開。

援滬醫療隊成員、武漢 亞洲心臟病 醫院日間介入病房護士王玉蘭7日進到上海方艙醫院，主要做巡視和病情監測的工作。九派新聞報導，一個30多歲的男患者說想做志願者，他是健身 教練。王玉蘭於是請他帶其他患者一起做運動，但考慮到年紀大患者，不希望人員聚集，是規模運動一下，開始就五、六人一起運動，最後有近30人跟著一起做。

80多名患者自發建了一個志願者群，主動協助醫護人員。傍晚給患者發晚餐，四個醫護要發400多人的盒飯，有些吃力。志願者一下子來了10個人幫忙，平時得花一個小時才能發完餐，這一天半小時就發完了。

王玉蘭說，方艙醫院人太多了，一個艙就1000多人，很多人會來問什麼時候出艙等問題，說自己不想出去。醫護發出院小結時，他們聽說要出院都一臉不情願，說：「啊？這就要走了？」

有人覺得回家了也不能外出，在哪都是關著，不如在方艙醫院，吃喝不愁。有人是想繼續留在方艙醫院做志願者。王玉蘭說，她們會跟病人解釋，既然轉陰了，還是出艙更安全一些。況且方艙醫院空間有限，他們出院了，才能收治新的患者。

讓王玉蘭很感動的是，有些患者出院後會特意發消息告別，說「感謝你們這些武漢的醫務人員，以後去武漢出差找你們玩」。另一個20多歲小伙在方艙醫院隔離期間，頭髮長了，這裡沒有專業的理髮師，他就用口罩的繩子給自己扎了個沖天辮。

另上海同濟大學教職工日前發出求助信，稱小區內有數十名陽性感染者未轉移至方艙醫院，且生活物資近告罄，「度日已十分艱難」，希望政府重視。這是繼復旦大學、華東師範大學教師發出求助信後，再一次有大學向外求援。

信中並說，同濟北苑小區以同濟大學在職和退休教師為主，包括200多位教授、專家和博土後研究人員，還有院士及享受副部級待遇的校領導。