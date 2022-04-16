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住太空183天 神舟十三號回家了 3航天員：好久沒感受重力感覺

中國新聞組／北京16日電
神舟十三號載人飛船返回艙16日在內蒙古四子王旗東風著陸場預定區域成功著陸。(新華社)
神舟十三號載人飛船返回艙16日在內蒙古四子王旗東風著陸場預定區域成功著陸。(新華社)

在空間站組合體工作生活183天後，神舟十三號三名航天員乘組16日上午成功返回地球。不僅刷新中國航天員單次飛行任務太空駐留時間的紀錄，神舟十三號因此成為中國在軌駐留時間最長的飛船，也是返回最快的飛船。三名航天員並在過程中回報「好久沒感受重力的感覺了，感覺良好。」科研人員還調用了兩顆中繼衛星測控為航天員「保駕護航」。

來源：YouTube

16日0時44分，神舟十三號載人飛船與空間站天和核心艙成功分離，三位在軌生活6個月的航天員翟志剛、王亞平、葉光富正式踏上回家之旅。多家官媒全程直播神舟十三號返回東風著陸場的現場，歡迎三位航天員回家。神舟十三號首次採用的快速返回技術，也為中國太空站後續工程奠定基礎。

神舟十三號載人飛船返回艙成功著陸後，航天員王亞平順利出艙。(新華社)
神舟十三號載人飛船返回艙成功著陸後，航天員王亞平順利出艙。(新華社)

綜合報導，分離前，航天員乘組在地面科技人員的配合下，完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。中國載人航天工程辦公室表示，神舟十三號載人飛船已完成全部既定任務。

東風著陸場及工程相關系統今天一早就開展迎接航天員返回的各項準備。「我們上面的人，終於要回家啦！」「太想念神舟十三號航天員了！歡迎回家！」等消息也刷屏社交網絡。從出艙、太空授課等重大任務到過節、理髮、針灸等生活細節，神舟十三號飛行乘組寫下不少中國太空生活的新紀錄。

央視引述北京航天飛行控制中心載人飛船任務副指揮楊彥波表示，航天員此前一直在開展準備前的返回工作，主要有物資轉運、整理，確保實驗樣品被安全帶回，還要保證一些關鍵物資轉移到貨運飛船。「航天員的身體狀態非常好。」

值得一提的是，神舟十三號任務在起始階段，就首次實施與太空站的徑向交會對接技術，在撤離階段也首次實施徑向撤離。楊彥波表示，返回前，神舟十三號飛船進行兩次調姿，第一次調姿後將分離軌道艙，第二次調姿後進行返回制動。推返分離後，返回艙調整配平攻角，最後進行發動機反推，確保返回艙安全著陸。

與此前任務相比，神舟十三號採用了快速返回方案。此前飛船返回需要繞地球11圈，快速返回方案只需要繞地球5圈，減少航天員在飛船內的停留時間。科研人員特別為此設置了撤離和返回一體的設計程序，並充分考慮著陸場的氣象條件，確保返回的順利安全。

航天員葉光富安全順利出艙。(新華社)
航天員葉光富安全順利出艙。(新華社)

另中國青年報報導，從神舟十三號飛船與空間站核心艙分離，到最終返回地面，太空三人組回家之旅需9個多小時。返航前，航天員換上出征時穿過的艙內壓力服；返回艙進入大氣層後，其底部溫度將高達上千攝氏度，艙內出現震動噪聲過載現象，還會經歷4到6分鐘「黑障區」，暫時與地面失去聯繫。

「神十三」返回地球大致分5步。分離撤離：人上「神舟」飛船，與空間站組合體分離；制動離軌：飛船通過調姿、制動、減速，從原飛行軌道進入返回軌道；慣性滑行：等待再入時機，飛船推進艙和返回艙分離；再入大氣層：返回艙穿越黑障、經歷考驗；著陸：開傘、反推、落地。

航天員翟志剛安全順利出艙。(新華社)
航天員翟志剛安全順利出艙。(新華社)

太空 天和核心艙 北京

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