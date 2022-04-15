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內捲嚴重 北大博士竟搶城管飯碗

記者林宸誼／即時報導
一名街道的城管執法職位的擬錄用人員，擁有北京大學博士學位。取材自成都商報旗下新媒體紅星新聞
一名街道的城管執法職位的擬錄用人員，擁有北京大學博士學位。取材自成都商報旗下新媒體紅星新聞

北京市朝陽區日前分兩個批次公布2022年考試錄用公務員擬錄用人員公示，多數擬錄用人員畢業於名牌大學，其中備受關注的是，一名街道的城管執法崗位的擬錄用人員，擁有北京大學博士學位。

江蘇廣電總台「荔枝新聞」報導，此次公告的資訊包括單位名稱、職位名稱、學歷、所在工作單位或畢業院校等，擬錄用的單位元涉及部分政府部門及街道，設置的職位包括城管、黨群工作職位等，擬錄用208人。

在擬錄用的人員中，全都取得了學士、雙學士或碩士、博士等學位。其中，朝外街道擬錄用兩名城管隊員，分別畢業於中國社會科學院大學、外交學院；大屯街道擬錄用的城管隊員，畢業於中國農業大學。

崔各莊地區擬錄用的「城管監察」，是英國曼徹斯特大學的海歸碩士。最引人注目的是，酒仙橋街道的「城市管理執法崗」，擬錄取一名北京大學的博士。

成都商報旗下新媒體紅星新聞報導，有網友戲稱，連北大的博士都開始搶城管的飯碗了，「嚴重內卷」；也網友認為，這是每個人的選擇，「只要合法自己又願意就沒有錯」；還有網友表示，主要是很多人看中了公務員職位的穩定性。

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