上海團購 71歲解剖學教授揮刀分豬肉

紀教授將整豬切成17份。(取材自極目新聞)

上海封城也能激發潛能！一位71歲的解剖學教授日前和鄰居團購到一頭170多斤的整豬，教授自告奮勇在家中將這頭豬分切成17份；教授的兒子說，父親用的是家常菜刀，每份豬肉的重量相差最多三四兩。

上海民眾這段期間努力搶糧拚團購；極目新聞報導，這位教授名叫紀榮明，據他兒子紀先生介紹，不久前，小區居民準備從菜場團購豬肉，由於菜場負責分切豬肉的工人無法上班，菜場只能提供被切成兩扇的整豬。紀教授得知此消息，表示可以在家分切處理這頭豬。

71歲的紀教授磨好菜刀，噴消毒劑，戴好防護口罩 和手套，還特意拿出了捲尺，等距下刀。為了切開豬的脊椎骨、肩胛骨等連接部位，紀教授和兒子分工合作，他拿刀，兒子用榔頭敲刀背，費了很大勁才切開。約一小時後，這頭豬終於被分切開來。紀先生說，分裝時沒有區分前腿、後腿等部位，最終按重量分成了17份，每份豬肉重量相差最多三四兩。

紀先生說，他父親退休前是學校的人體解剖學教授，教課時常常會用動物標本做研究，所以這也不是父親第一次解剖豬。紀先生還把父親殺豬的視頻發上網，有網友看了就說：「古有庖丁解牛，今有教授分豬。」

另外，上海市崇明區市場監管局執法人員在日常巡查中發現，有商家通過某視頻平台以每份280元的價格在線銷售蔬菜 套餐，內含芹菜、西紅柿、紅薯、萵筍、草頭、捲心菜、大蒜、西葫蘆、青菜、甜菜等10種蔬菜，經初步核查，其所售蔬菜的進銷差價率不符合規定，目前已經立案調查。

崇明區市場監管部門在疫情 期間加強防疫物資和生活必需品價格監管，維護市場價格秩序，告誡經營者不得有哄抬物價、囤積居奇等違法行為。同時規範“社區團購”價格，違法行為一經發現，將依法責令改正，沒收違法所得。