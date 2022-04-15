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上海團購 71歲解剖學教授揮刀分豬肉

中國新聞組╱綜合報導
紀教授將整豬切成17份。(取材自極目新聞)
紀教授將整豬切成17份。(取材自極目新聞)

上海封城也能激發潛能！一位71歲的解剖學教授日前和鄰居團購到一頭170多斤的整豬，教授自告奮勇在家中將這頭豬分切成17份；教授的兒子說，父親用的是家常菜刀，每份豬肉的重量相差最多三四兩。

上海民眾這段期間努力搶糧拚團購；極目新聞報導，這位教授名叫紀榮明，據他兒子紀先生介紹，不久前，小區居民準備從菜場團購豬肉，由於菜場負責分切豬肉的工人無法上班，菜場只能提供被切成兩扇的整豬。紀教授得知此消息，表示可以在家分切處理這頭豬。

71歲的紀教授磨好菜刀，噴消毒劑，戴好防護口罩和手套，還特意拿出了捲尺，等距下刀。為了切開豬的脊椎骨、肩胛骨等連接部位，紀教授和兒子分工合作，他拿刀，兒子用榔頭敲刀背，費了很大勁才切開。約一小時後，這頭豬終於被分切開來。紀先生說，分裝時沒有區分前腿、後腿等部位，最終按重量分成了17份，每份豬肉重量相差最多三四兩。

紀先生說，他父親退休前是學校的人體解剖學教授，教課時常常會用動物標本做研究，所以這也不是父親第一次解剖豬。紀先生還把父親殺豬的視頻發上網，有網友看了就說：「古有庖丁解牛，今有教授分豬。」

另外，上海市崇明區市場監管局執法人員在日常巡查中發現，有商家通過某視頻平台以每份280元的價格在線銷售蔬菜套餐，內含芹菜、西紅柿、紅薯、萵筍、草頭、捲心菜、大蒜、西葫蘆、青菜、甜菜等10種蔬菜，經初步核查，其所售蔬菜的進銷差價率不符合規定，目前已經立案調查。

崇明區市場監管部門在疫情期間加強防疫物資和生活必需品價格監管，維護市場價格秩序，告誡經營者不得有哄抬物價、囤積居奇等違法行為。同時規範“社區團購”價格，違法行為一經發現，將依法責令改正，沒收違法所得。

分好的豬肉。(取材自極目新聞)
分好的豬肉。(取材自極目新聞)
上海市崇明區市場監管部門疫情期間加強防疫物資和生活必需品價格監管，維護市場價格秩...
上海市崇明區市場監管部門疫情期間加強防疫物資和生活必需品價格監管，維護市場價格秩序。 (取才自微信)

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