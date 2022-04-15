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「上海人忍耐已到極限」批封城苛政 網管審查封殺文章

中國新聞組／上海15日電
吉林市已實現本輪疫情實現社會面清零目標，並加強「無疫小區」建設，實施分區分級、精準管控。（中新社）
吉林市已實現本輪疫情實現社會面清零目標，並加強「無疫小區」建設，實施分區分級、精準管控。（中新社）

上海封城，民怨四起。近日網路瘋傳一篇由匿名上海市民撰稿的「上海人的忍耐已經到了極限」，文章細數封城期間種種問題，形容上海「每天都有刷新底線的事件」，直斥種種封控苛政是「連坐陪罪制度」。中共網管目前已全面審查封殺這篇文章，但網民特別是上海人仍透過種種方式傳閱。

自由亞洲電台報導，「上海人的忍耐已經到了極限」一文指出，上海市封城以來，「每天都有刷新底線的事件」，包括急需收治的病人在等待核酸的過程中離開人世；網傳某區衛健委的一位幹部在巨大的壓力中，在辦公室自縊身亡；中小學突然變成了方艙，學生學業荒廢；方艙醫院停電、停水，糞便橫流，無人修理。

文章質疑，「所有的專科醫生都撲出去做永無止境的核酸檢測，大部分醫療系統停擺，所有新冠以外的病人掙扎在生死線上，無法就診、無法手術、無法配藥」。打熱線、找居委，遇到的標準答案永遠是「已經報上去了」。

該文作者直言：「相信政府只封四天就買了四天食物的市民，已紛紛陷入斷糧危機」。「運力嚴重不足，我所在的區域，幾個買菜App已經停運，搶菜的資格都沒有，只能依賴小區熱心居民發起的團購」。

文章批評，「讓小區居民怨恨不幸染上陽性的鄰居，製造陽性恥感，製造重重障礙，轉移矛盾到群眾內部，懲罰有陽性的樓棟不解封。這不是連坐陪罪制度是甚麼？」

作者也痛斥上海官員所謂的「無疫小區」目標，認為是「滑天下之大稽」，作者質疑：為甚麼不創建「無感冒小區」、「無愛滋小區」、「無痔瘡小區」？

據報導，「上海人的忍耐已經到了極限」一文獲得網民巨大迴響，在一些討論區內，即使跟進評論也有10多萬人點讚。有網民表示：「這篇文章要是被刪，刪的人不得好死」，單是這一句評論就有超過18萬人點讚。也有網民呼籲：「被官府查封前，趕緊點過讚」。也有網民指出：「上海之所以偉大一直是因為人民，而非官府」；也有網民不點名直批「親自指揮」抗疫工作的中共總書記習近平，指「不理解都在罵上海ZF（政府），可他們又聽誰指揮？一擔責就聯邦州，一勝利就我D英明？」曾於2020年武漢封城時前赴當地的公民記者陳秋實在推特表示：「嗯，都封掉了，說明確實寫的挺好！」

報導稱，這篇文章已被中共官方全面審查封殺，但網民仍跟政府鬥智鬥力，以各種方式傳閱文章。在中文論壇網站「品蔥」，以及「中國數字時代」，目前仍保存這篇潮文。

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