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黨齡42年傳染病學者繆曉輝嗆：有本事清零我割腕謝罪

中國新聞組／北京15日電
中國迄今堅持動態清零，深圳、吉林和長春先後宣布達成清零目標，但這項防控政策仍引來民怨及部分專家不滿。圖為（新華社）
中國迄今堅持動態清零，深圳、吉林和長春先後宣布達成清零目標，但這項防控政策仍引來民怨及部分專家不滿。圖為（新華社）

儘管民怨沸騰，中國官方仍堅持實施「動態清零」防控疫情，讓國內專家也看不下去。海軍軍醫大學教授繆曉輝近日發文稱，抗疫的次生災害已遠超過Omicron自身的傷害，呼籲調整策略，他並質疑多次強調清零的專家吳尊友和梁萬年：「你倆有本事清零了，我對著14億人割腕謝罪，反之你們倆看著辦！」不過截至昨天，官媒仍繼續發文稱「動態清零絕不動搖」。

中國的「動態清零」新冠疫情防控政策，近日引發多地民眾反彈及抗議，特別是在作為全球重要金融中心的上海市。紐約時報報導，中國最大、最富裕的城市上海因封控執行不力引發了混亂、悲劇和嚴重的食品短缺，就連富裕階層的人也面臨食品供應短缺，有市民稱看見穿著名牌西裝的人，硬著頭皮進到小區鬱鬱蔥蔥的花園裡挖竹筍吃。這還只是冰山一角。

「動態清零」帶來的種種亂象，讓出身解放軍軍醫系統的海軍軍醫大學教授、上海市第二軍醫大學長征醫院前副院長、肝病專家繆曉輝也看不下去發聲。繆曉輝上周發文指出，自己是具42年3個月黨齡的老傳染病專家，近日每天都處於焦慮中，他呼籲關注疫情下的額外死亡率，並倡議居家隔離。

繆曉輝在文中引用中國疾控中心的周脈耕團隊2021年在「英國醫學雜誌」BMJ發布的數據，新冠流行期間內慢性非傳染性疾病死亡率增加21% ，糖尿病死亡率增加83% ，自殺死亡率增加了66% 。以此估算，僅是糖尿病患在上海封控後的額外增加死亡人數就可能高達2141人。「說到底，Omicron感染後的死亡率遠遠低於醫療擠兌帶來的額外死亡。」

繆曉輝說，目前在防疫問題上，國內有所謂的「清零派」和「躺平派」，他一直在思考走一條中間路線。但每當他發出一點科學的聲音，立即就被通知「違規」而刪除。他呼籲抗擊疫情必須政治、科學、民生、政治、經濟和國際影響通盤考慮，並公開質疑吳尊友和梁萬年：「你們倆有本事『清零』了，我對著14億人割腕謝罪……請不要繼續誤導從第一到最後一個的14億人了！」

但中國官方仍不改立場，官媒新華社昨天再發文強調「中國具備堅持動態清零的條件和能力。」此前有中國媒體刊出國務院擬放寬入境隔離措施並在8市先行試點的報導，不到一日便下架，原因不明。

另法廣報導，中國「廁所革命」發起者季孝龍昨天稱，「長期以來，我一直以為我自己的是唐吉訶德式的理想主義者，但我今天才意識到習近平才是今天的唐吉訶德」，中國式的社會主義者會同唐吉訶德一樣同風車做鬥爭，「但他們的目標實現不了，而且會付出承重的社會代價」。

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