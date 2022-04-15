尖叫、下跪…上海張江人才公寓徵用為隔離點 警民衝突

上海張江徵用人才公寓為隔離點引發警民衝突。（截圖自推特用戶「悉尼閑人@Jerry00107966」影片）

中國網路流傳上海浦東張江納仕人才公寓，被徵用為隔離點引發警民衝突的影片，張江集團15日回應，部分租戶阻撓隔離點施工，目前事態已平息。

澎湃新聞報導，張江集團的聲明指出，張江納仕人才公寓是張江集團投資建設的國有產權租賃住宅，於2021年8月開始營運。疫情 以來，政府有關部門已啟用未入駐的五幢樓，用作核酸、抗原檢測 異常人員隔離用房。12日，政府又要求繼續徵用另外九棟樓。

聲明提到，張江集團這兩天已與其中39戶租戶協商變更合約，並給予變更補償，這些租戶也已搬遷至社區內其他房間。14日公司前往組織隔離圍網施工時，遭到另一些租戶的阻撓，有關部門進行了現場處置，事態已經平息。

一則短影片14日在中國網路及外網上熱傳，影片中身穿白色防護服的警察 與當地住戶發生拉扯，幾名居民被警察控制住，有居民發出尖叫，還有居民向警方下跪磕頭懇求。

發布影片的推特用戶「悉尼閑人@Jerry00107966」表示，自己是張江納仕人才公寓居民，張江集團三天前要求其中幾棟樓的住戶搬走，用作防疫隔離點，受影響的居民達500人。

來源：聯合影音網