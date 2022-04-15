上海「強徵租屋」隔離爆衝突 警不理跪求拖行老人、打女人

上海張江徵用人才公寓為隔離點引發警民衝突。（視頻截圖）

據上海官方數據，3月1日以來，上海新冠感染累計超過28萬3000例，其中95%以上是無症狀感染也無人染疫死亡；然逾兩周的嚴格封控，官民皆身心俱疲，近日爆發激烈衝突。浦東新區一個高科技人士租屋社區，被強徵為隔離區域，住戶向警方下跪磕頭哀求也沒有用。

社交媒體近期充斥著上海民眾對防疫亂象的不滿，浦東新區張江高科技園區的張江納仕國際社區的租戶，傳出下跪哀求別把房屋徵用給陽性感染者隔離。媒體引述推特 影片顯示，穿著全身防護服的警察 ，暴力抓走租戶，甚至老人也在地上被拖行。

影片顯示，有租戶抨擊「警察就是這樣子，要把1800個陽性病人塞進我們全陰小區，打我們居民、打我們老人、打我們女人，我們下跪求饒都不行，來一個抓一個打一個。」

來源:聯合影音

張江集團：已平息

上海張江集團14日則回應，部分租戶在施工現場阻撓，有關部門進行處置，事態已平息。

民生物資缺乏讓上海市民負面情緒高漲，包括浦東新區張江鎮香楠路一處社區在內，多處居民衝破封鎖上街的影片在推特曝光，有人走上馬路喊口號，封鎖線外則有數十輛警車趕到戒備，拍攝者指出「武警也來了」。還有社區居民站在路邊高唱「義勇軍進行曲」。

上海張江徵用人才公寓為隔離點引發警民衝突。（視頻截圖）

上海張江徵用人才公寓為隔離點引發警民衝突。（視頻截圖）

不敢出門的上海市民也透過網路表達不滿，許多人在微信 轉傳電影「悲慘世界」的插曲：Do you hear the people sing？（你可聽到人民在高唱？）

上海市衛健委今早通報，14日上海新增本土新冠肺炎確診病例3200例、無症狀感染者1萬9872例。記者會被問及小區封控已久，為什麼還會不斷出現陽性感染者？上海市疾控中心副主任吳寰宇坦承，不少市民對此會有這樣的疑問，上海市疾控中心分析有三方面因素：

一、核酸篩查工作量很大，篩查數據有一定的延時；二、存在家庭聚集性傳播，一般來說，家庭內發現1名感染者時，往往其他家庭成員可能已被感染，但尚處在潛伏期內，會在後續的篩查中被陸續檢出。三、在「全域靜態管理」階段，雖然居民足不出戶，但仍有很多物資在流通。如果存在被病毒汙染的物品，不排除接觸後造成感染。