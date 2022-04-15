「不能救救我們嗎？」上海居委幹部失控：我也想啊

上海徐匯區天平街道居委會辦公室一角落。(取材自上觀新聞)

一段「上海徐匯區永康街道市民求救電話」5分鐘的錄音14日引起關注。內容顯示82歲確診的于老先生打電話給居委會求救，表示藥都吃完了，要到醫院看病需要做電腦斷層掃描（CT），他絕望地說：「就不能救救我們的老百姓嗎」，居委會幹部則表示「無能為力」、「我也想啊！」、「也不知道為什麼上海會變成這樣」。

胡錫進：封城 一定要速戰速決

中國環球時報前總編胡錫進也撰文呼籲，迫不得已封城一定要速戰速決，上海作為「魔都」變成今天的樣子，很多人心痛。

上觀新聞報導，該段通話發生在4月12日中午，該名老人13日已在徐匯區疾控部門安排下送至第八人民醫院收治。

經過查證其實是一名住在上海徐匯區天平街道的老人打給居委會，表示自己很難受，出現喉嚨痛、體溫升高等症狀，長期用藥也吃完了，要去醫院看病需要做電腦斷層掃描（CT），自己的名字已經報上去卻沒有回應。

老人說：「這麼長時間都不給我解決，我怎麼辦？要看著我等死啦？」

接電話的居委會工作人員表示，已經把老人的名字報上去了，但上級部門沒有做處置，今天還想辦法送走孕婦、處置過世老人，「不是我們不作為，而是我們做了很多事情，我們無能為力，居委會能做的事情我都做到了，居委會不該做的事情，我也做到了。」

居委會工作人員還說：「上海12345熱線是個空東西」、「我無能為力。現在我面前放的不是您一個，是有一群這樣的人群在我面前，就是他們不處置」、「我也許哪一天我承受不了先退出，于老師我比你更委屈」。

老人感嘆：「就不能救救老百姓嗎？」工作人員無奈說：「老人不管，孕婦不管，過世的老人都不管，連垃圾桶都不管。」

最後，工作人員向老人表示，已經以書面形式將老人狀況上報，也已經打過無數次電話，「我比你更傷心。因為您僅僅是一個家庭，我看到的是無數個家庭。」

老人聽後難過地說：「國家難道就是這個樣子。」工作人員也感嘆：「我也不知道為什麼上海會變成這樣。」

時隔一天半後再次回憶起電話中的「失控」，徐匯區天平路街道永康居民區黨總支書記張臻表示，在接到于老先生電話前，剛好處理完三件事，包括電話中提到的孕婦轉運，還有為一位高齡過世老人料理後事，這些對後來的情緒是有影響的。

張臻指出，包括他在內，徐匯區幾乎所有的社區幹部均於3月12日起就駐紮在屬地社區，他表示有一點更需要立即重視：「大部分老人在封控前所配的常用藥物，都是根據先前發布的浦西4月1日至5日封控時長來儲備，但許多老人的常用藥在13日耗盡，代配藥的需求缺口非常大，這是一個眼前非常大的問題。」

此外，胡錫進撰文指，上海需要實事求是地進行改善，這種實事求是有兩條不能逾越、或者逾越不了的界限。

第一條是上海如果不做到社會面清零，就無法重新融入全國的正常生活。第二條是上海居民承受力的底線以及他們不被長期隔離的基本權利。他認為，上海的所有措施都將由這兩條紅線強制約束並且塑造。