紐時、經濟學人斥習近平「專制清零」中國上億人遭殃

習近平。（新華社）

英國「經濟學人」、美國「紐約時報 」等多家外國媒體近日先後發表評論中國國家主席習近平 施政，指習近平在防疫 、經濟、俄羅斯入侵烏克蘭等問題上均犯下大錯，尤其20大連任的「成績」更造成嚴重危機。

傳中宣部已下令禁經濟學人

自由亞洲電台報導指出，最新一期「經濟學人」以封面專輯狠批習近平的多項施政；文章指出，習近平為個人權欲為所欲為，對外狂妄自大、囂張跋扈，對內迷戀控制、一人天下，讓中國內外飽受壓力、民怨四起。有中國媒體人表示，中宣部已下令全網封禁「經濟學人」。

「紐約時報」日前也發表文章指出，中國防疫政策已成單純為迎合習近平政績的「毛澤東式」運動；文章指出，習近平不理會專家的建議堅持「清零」，堅持使用2020年時大規模病毒檢測、隔離和封控的做法。這給上億人的生活按下暫停鍵。

文章指出，中國政府以控制疫情為名，正在把在新疆使用的壓制社會手段越來越多地用於全國其他地方。

早在「新冠清零」政策出台之前，中國曾有過「麻雀清零」政策。1958年官方動員全國人民消滅麻雀，因為毛澤東宣布麻雀是毀壞莊稼的害鳥。中國各地的老百姓敲打鍋碗瓢盆，點燃鞭炮，揮舞旗幟，不讓麻雀落地，估計幾個月內，全國就殺死近20億隻麻雀。麻雀的幾近滅絕讓昆蟲大量繁殖，造成農作物破壞，這是接下來導致數千萬中國人餓死的大饑荒的原因之一。

批習想靠遏制新冠 證明中國比民主國家優越

中國現在有人擔心，「新冠清零」政策已變成了又一場基於一個人的意志（這次是習近平）、毛澤東式的政治運動，其結果可能會讓所有人遭殃。

文章指出，習近平熱中於堅持清零政策，是因為他將於今年晚些時候舉行的中共全國代表大會上尋求第三個任期。他想用中國在遏制新冠病毒上的成功來證明，中國自上而下的治理模式比自由民主國家的優越。

德國之聲報導也指出，德國「世界報」以「上海人民反抗中國防疫專政注定毫無希望」為題，刊發評論指出，許多西方觀察者認為，上海民眾對清零政策的強烈不滿，也許能迫使中國當局開啟自由化進程，這種想法未免太天真。

文章指出，「結果將恰恰相反」、「謀求第三個任期的習近平會認為是丟了臉面」，「所以，抗議不會改變中國的專制權力架構，反而會有所強化。敢於抨擊習近平的人會遭到懲罰，宣傳攻勢將會更猛烈，監控措施也會進一步擴展。」