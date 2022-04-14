世界最長距離100公里量子通訊離 清華學者研究有成

中國科學家近日實現100公里的量子直接通信。是目前世界最長的量子直接通信距離。（新華社）

中國科學家近日設計出一種相位量子態與時間戳量子態混合編碼的量子直接通信新系統，成功實現100公里的量子直接通信。這是目前世界最長的量子直接通信距離。

綜合媒體報導，北京 量子信息科學研究院日前表示，該研究院科研副院長、北京清華大學理學院物理系教授龍桂魯團隊，與清華電子工程系教授陸建華團隊，合作設計了一種相位量子態與時間戳量子態混合編碼的量子直接通訊新系統，實現100公里量子直接通訊。該研究成果發表於最新一期「Light-Science & Applications」期刊在線版。此前公開發表的成果中，量子直接通信的最長距離為18公里。

龍桂魯教授在2000年提出量子直接通信的首個協議；龍桂魯說，量子直接通訊以量子態作為載體來編碼和傳輸信息，改變了傳統保密通訊的雙信道結構，將噪聲信道下的可靠通訊發展為噪聲和竊聽信道下的可靠和安全通訊，不僅可感知竊聽，還能阻止竊聽。

2016年，清華大學和山西大學聯合團隊完成量子直接通信的第一個實驗演示。三年後，龍桂魯教授團隊和清華大學電子系陸建華教授團隊合作，成功研製國際上第一個量子直接通信系統，實現1.5公里光纖距離下50bps（比特/秒）的安全通信速率。

該研究表明，使用現有成熟技術手段，一些無法進行中繼的場景的量子直接通信可行，如星地之間的量子直接通信、部分城市間點對點量子直接通信等。可減少中繼數量，降低鏈路節點成本，降低通信延時，提升通信性能和用戶使用體驗。