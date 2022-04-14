滯上海司機困路上 直播「特殊時期生活」搭土灶「野餐」暴紅

土灶讓被困路邊的貨車司機們有了一絲「家」的感覺。（取材自極目新聞）

趙成跑貨車20年了，如今這樣的情形還是第一次遇到，他和50多名貨車司機因疫情 被困在上海市寶山區川紀路上，已半個多月。司機們苦中作樂，路邊搭土灶做飯，河中釣魚 做菜，頭髮長了相互理，他們把視頻發到網上甚至開起「野餐」直播，意外走紅了。

極目新聞報導，磚頭搭起的土灶新泥還沒乾，上面支起鐵鍋，灶內火燒得正旺。這不是戶外休閒野餐場景，而是上海貨車司機趙成被隔離後的真實生活。

趙成日前再次開起了直播。天下著雨，他們的土灶上頭搭了一層油布，不一會鍋蓋揭開，是一鍋麵疙瘩湯。「開始吃飯啦。」視頻中趙成一邊笑著對網友說，一邊喊身邊的夥伴幫他把碗涮一下。他們的午飯就這麼開始了，平台顯示直播有1.3萬點讚，800多觀眾，互動熱烈。

報導指出，趙成說，他和5個夥伴都是來自河南的貨車司機，比較相熟便搭伙吃飯。而被隔離在上海市寶山區川紀路隨塘橋附近的貨車司機共有50多人。

「3月28日被隔離在路上。」趙成說，他開貨車已有20多年，但被隔離在路上半個多月還是第一次碰到。他們常年吃住在車上，備有棉被也有鍋碗，但車上煤氣燒完了，所以他們才在馬路邊搭了土灶，再撿一些附近的樹枝當柴火。

土灶讓被困路邊的貨車司機們有了一絲「家」的感覺。報導說，吃過飯閒得無聊時，大夥在一起打打撲克，趙成便將他們的日常生活拍成短視頻，發在網上。「半個多月沒洗澡了。」趙成說。

「土灶做飯」「河中釣魚吃」「相互理髮」等日常生活碎片短視頻發在網路上後，引發網友極大關注。據報導，趙成乾脆在網上開起了直播，有網友給他打賞，還有別的主播要和他連麥PK，趙成拒絕了，也告訴網友們不要給他打賞。

「我是貨車司機，不是專業主播。特殊時期的生活方式，也算別有一番風味吧。」趙成說，網友們看到他們的生活感覺很新奇，自己則是苦中作樂。

還有一些現實問題趙成無法迴避。趙成說，平時他們在服務區、目的地和市區都能得到補給，被隔離在馬路上之後，補給斷了。最緊缺的物資是水，他們目前是把河裡的水用土灶燒開飲用，但還是擔心衛生，其次是缺一些生活物資以及口罩等防疫物資。

「政府給我們送過泡麵，也給我們測過核酸。」趙成說，最近有公益組織給他們送了盒飯，還送了一些蔬菜和物資，能緩解暫時的困難。「好久沒吃到這麼好吃的飯菜了。」

為趙成等貨車司機提供幫助的是上海「流浪者新生活」公益組織工作人員金海說，他關注到了趙成的直播，於是聯繫到趙成，4月12日和13日找團餐企業給他們送過兩餐飯。「兩餐一共120份盒飯，每份28元，都由我們組織出。」金海還想辦法給他們送一些物資。

趙成說，他是兩個孩子的父親，承擔著家庭責任，每個月他的貨車貸款 就有一萬多元。雖然他看起來開開心心，其實車停著一天，心裡就焦急一天，他盼著疫情早日結束，回到正常生活。