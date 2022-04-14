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鬆綁？ 上海、廣州等8城縮短入境隔離 試點僅廈門證實

中國新聞組／北京14日電
中國國務院決定將上海等8個城市作為試點，鬆綁部分隔離政策。（新華社）
中國國務院決定將上海等8個城市作為試點，鬆綁部分隔離政策。（新華社）

中國國務院決定將上海、廣州、成都、大連、蘇州、寧波、廈門與青島8個城市作為試點，鬆綁部分隔離政策，包含縮短入境人員隔離時間；相關措施已於14日啟動，為期一個月。

試點主要針對入境人員、密切接觸者、封控區和管控區內人員、高風險崗位從業人員這4類人群。財新網報導，試點措施包含，入境人員隔離管控措施由「14天集中隔離+7天居家健康監測」，調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，期間交叉展開6次核酸檢測和6次抗原檢測。

密切接觸者隔離管控措施由「14天集中隔離+7天居家健康監測」，調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」，期間核酸檢測和抗原檢測次數比照前述。

封控區和管控區的解封標準由「連續14天檢測陰性」，調整為「連續10天檢測陰性」，期間交叉展開核酸與抗原檢測，其中封控區至少開展 4次核酸和3次抗原檢測，管控區至少要3次核酸檢測和3次抗原檢測。

高風險崗位從業人員在閉環作業管理結束後，需繼續實施「7天集中隔離+7天居家健康監測」隔離管控措施， 期間交叉展開6次核酸檢測和6次抗原檢測。

廈門證實已實行試點政策；不過，除了廈門，其他入境航班量較大的城市是否也開始試點入境人員集中隔離時間縮短？有媒體記者分別撥打了廣州，成都，青島，大連的政府熱線，均表示仍在按照此前的隔離政策在執行。

這項由中國國務院聯防聯控機制作出的決定，與中共中央制定的「動態清零」之間的關係，受到外界注意。中央社報導指出，除披露訊息的財新網及部分外媒，並未見到其他中國媒體報導及官方部門宣布，引起揣測。

彭博引述消息人士說，此次試點旨在避免隔離造成人力物力的壓力，但並不代表政策轉向。

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