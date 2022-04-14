滬公安硬處理…要嚴懲抵制封控者

上海疫情 再次回升，上海市公安 局下令，要對任何陽性患者拒絕接受隔離等行為進行「嚴格處理」。

綜合媒體報導，上海市公安局昨天發布通告列出十條被嚴禁的行為有：封控區內人員在封閉管理期間擅自出戶；封控區和管控區內人員在居家健康監測期間擅離居民小區，自然村或聚集；違反隔離管控規定，故意破壞門磁、封條擅自出入等。

此外，通告還說，編造、故意傳播涉疫虛假信息；偽造、變造或買賣、使用偽造、編造的核酸檢測證明、道路通行證證明文件等行為，也被列為嚴禁之列。

這項通告中明確警告，違反上述規定者，公安機關將嚴格依法處理；構成違反治安管理行為者，依法給予治安管理處罰；構成犯罪者，依法追究刑事責任。

上海市公安局在通告中強調，「任何單位和個人」都應嚴格遵守各項法律、法規和上海市疫情防控規定，按照分區、分類差異化防疫管理要求，嚴格落實相關管控措施。

但通告也提到，全市禁止機動車上路行駛，而疫情防控、生活保障、城市運行、應急處置、緊急就醫等需要者則除外。

據報導，上海市委書記李強日前到居民區視察疫情防控情況。網路流傳的視頻顯示，李強在與市民接觸時一度出現尷尬場面，市民嚴厲斥責當局抗疫不力，抱怨日常生活必需品供應嚴重缺乏。

路透引用英國 第二大銀行巴克萊銀行經濟分析師常建的話說，「在上海附近的幾個城市施行大規模封控和嚴格的清零抗疫限制措施造成了嚴重的供應中斷，交通和物流都面臨極大的壓力。」

英國牛津大學傳染病學教授陳錚鳴對英國廣播公司BBC表示，上海市大部分感染者屬於無症狀，而有症狀的患者非常少，這種與國際慣例不同的做法容易造成誤解，低估疫情的嚴重程度。陳錚鳴表示，「這一次我覺得上海情況非常難，挑戰超出想像。」如果感染人數控制不下來，當局將不得不考慮居家隔離，陳錚鳴說。