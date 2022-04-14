中官媒護航動態清零 習李考察可不戴口罩 百姓不能出戶？

中共總書記習近平12日在海南考察，沒戴口罩。（新華社）

「清零」防疫在上海等地引發諸多亂象與民怨，中共中央總書記習近平 仍要求堅持「動態清零」，官媒近日更接力發文要民眾「咬緊牙關『動態清零』，堅持才能勝利。」但習近平和總理李克強近日出外考察時都沒戴口罩 ，引發網民質疑「高官可不戴口罩，憑什麼上海老百姓就要足不出戶？」並籲習近平「到疫情 嚴竣的上海視察，不要只去病例少的海南。」

新華社報導，習近平近日在海南考察時指出，全球新冠疫情仍十分嚴重，尤其不能放鬆防控工作。他除強調「堅持就是勝利」，並提出三個堅持：堅持人民至上、生命至上；堅持外防輸入、內防反彈；堅持科學精準、動態清零。

在中國這波本土疫情中，相較上海等地，海南目前疫情相對輕微。據衛健委通報，上海13日新增病例又創新高，本土確診2573例和無症狀感染者2萬5146例，總計2萬7719例。而海南13日本土確診僅3例。

在習近平重申必須堅持「動態清零」後，新華社13日深夜發表題為「堅持『動態清零』不動搖不鬆勁」的評論員文章稱，為盡快實現「動態清零」，一些地方不得不暫時摁下「慢行鍵」，但「一地堅守住，是為了更多地方的平安」。新華每日電訊13日也發文安撫民眾「一時不便是為了長康久健」，只有尊重科學的「動態清零」才能最大程度保護人民生命安全和身體健康。

新華每日電訊14日清晨再發出題為「咬緊牙關『動態清零』，堅持才能勝利」文章向人民喊話：「越是這樣的關鍵時刻，越要咬緊牙關，絕不鬆懈，堅持到底。」並稱上海「三區」畫分、差異化防控規定已使病毒指數級傳播得到了一定的遏制，相信上海這座英雄的城市必將走向勝利。

不過，自由亞洲電台報導，和上海嚴格封控形成對比的是，習近平和李克強近日分赴海南和江西考察，二人在戶外都不戴口罩。有分析稱，習李在戶外時也沒戴口罩應是規定領導人在戶外不戴，進戶內才戴。

有網民質疑：「習李都可以不戴口罩，為何上海百姓就要如臨大敵足不出戶？」有部分網民認為李克強官網刻意選擇不戴口罩的戶外圖片是「李中堂叫板習大大」。也有網民嘲諷「請總書記到疫情嚴竣的上海視察，不要只去病例那麼少的海南。」批評習近平視察之處，每每不是最需要他的地方：「武漢疫情時在雲南，鄭州水災時去西藏，上海封城時來海南。」

另中央社報導，世界衛生組織最新報告指出，新冠新增確診病例和死亡病例持續下降。但央視引用同份報告卻是強調Omicron病毒株的危害性，未提及全球新增病例下降內容。