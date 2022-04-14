上海衛健委官員傳自殺 胡錫進：部分基層人員不堪重負

上海防疫基層壓力大，傳出有基層官員自殺身亡。（新華社）

上海因疫情封城 已逾兩周，亂象不斷，當地衛健系統官員承受巨大壓力。網傳上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄，4月12日下午在辦公室自盡，其家屬通過錢文雄微信 朋友圈發訃告，環球時報前總編胡錫進也確證此消息。

網傳消息稱，錢文雄「聰明能幹，頂克家庭，愛人（妻子）患癌晚期，本來思想負擔很重，疫情期間工作量巨大，4月12日下午在辦公室自盡」。錢文雄的家屬則於4月13日在他的朋友圈發出訃告，稱他4月12日下午1時19分離世，疫情期間一切將會從簡，並指出「家屬目前悲痛不已，無法接待」。

錢文雄自殺的消息傳出後，還傳出他的妻子也自盡的消息，但上海警方僅對錢文雄妻子自盡闢謠是假消息，未否認錢文雄已自殺。

環球時報前總編輯胡錫進14日凌晨在其微博發文稱，「經向上海新聞同行求證，對方給我傳來的確認資訊是：錢文雄已亡，其妻安好」。

胡錫進表示，錢文雄離世已足以令人悲痛唏噓。這一悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象。

胡錫進稱，這兩天上海有各種令人不安的資訊和視頻傳到網上，它們的共同指向是對抗疫次生悲劇和代價的強烈不滿，以及長時間封控引發的焦躁感。

胡錫進站在動態清零角度說，這個時候大家必須保持冷靜。上海一定要把清零繼續作為堅定目標，理由是明確的：上海不清零，即使上海人接受，江蘇接受嗎？浙江接受嗎？全國其他地方的人接受嗎？上海之外的人，有誰願意與來自疫情如此嚴重上海的人打交道？那樣的話上海將真的成為孤島，或者很快把全國「拉下水」。有人說，那就全國一起放開吧！但這是不可接受的，至少在今天這個時間點上它不是一條現實的路。

中國抗疫必須是一體化的，這個國家的大多數人支援動態清零，這個事實需要得到尊重。今天的上海除了為清零而奮鬥，別無選擇。

他說，上海現在就是很難，感染的人數太多了，抗疫形勢非常嚴峻，試錯的空間已經很小；而很多人又因為長時間封控疲憊不堪，變得急躁。經濟損失就不用說了。為實現社會面清零，相信不會有一個大家都滿意、沒什麼痛苦的好辦法的，大家彼此理解共渡難關是此時上海社會走出困境的生命線。

心理疏導很重要，胡錫進認為全中國公眾應當參與進來，幫著上海一些市民開展這種疏導，增加他們的耐心和信心。